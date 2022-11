« La première mi-temps ? On ne pouvait pas faire pire »

La réaction offerte par son noyau après la pause ne venait même pas consoler l’entraîneur. "Mais heureusement qu’il y a eu une réaction ! C’est la moindre des choses. Mais même dans cette réaction, on était insuffisant. J’espère que les garçons s’en rendent compte et se rendront compte que même en ne jouant pas durant une période et en ne jouant pas bien l’autre période, on n’est qu’à moins quatre."

Quant à une explication: "Je crois que les joueurs, lors des deux dernières saisons, avaient beaucoup pris l’habitude de perdre. Cette saison, on est mieux, on gagne les matches qu’on doit gagner face à nos concurrents directs pour le maintien, on accroche un gros poisson comme Eynatten et on voit que face à d’autres gros morceaux, parfois, on sait proposer les armes pour rivaliser. Est-ce le fait de prendre conscience de ça qui pousse à la suffisance dans le chef de certains ? Ce samedi, on les a perdus, nos joueurs si combatifs. Et là, c’est dans la tête uniquement. On ne parle pas de handball. Est-ce le public qui freine les ardeurs de certains ? Si on porte les couleurs de Tournai, c’est justement parce qu’on aime sentir les supporters derrière soi en nombre. Il ne faut pas se cacher derrière une excuse pareille."

Et le coach de l’Estu d’espérer revoir à Courtrai ce jeudi l’équipe qu’il avait tant appréciée lors des deux sorties précédentes. "Parce que même notre prestation en seconde période n’a rien à voir avec ce que j’ai vu contre Izegem et Eynatten. Là, on était dans l’action ; chacun y allait franco sans réfléchir mais en jouant juste. Ici, j’ai vu un groupe qui subissait et était tout le temps dans la réaction. Chose que je ne veux pas voir ! Les crocs, je veux qu’on les ait tout le temps et pas seulement une fois qu’on est largement mené au score et que le match est d’ores et déjà joué."