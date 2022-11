Kain B n’a toujours pas été en mesure d’enchaîner deux victoires consécutives cette saison en championnat. À l’approche de la trêve hivernale, ce constat refroidit le moral du coach kainois Olivier Delattre. Ce match à Quaregnon était en effet l’occasion idéale de laver cet affront. "C’est décevant mais j’espère une réaction lors de la revanche en Coupe. J’espère aussi sortir la tête de l’eau en championnat d’ici la trêve et passer un deuxième tour plus serein. Comme souvent, on pouvait faire mieux. Tout s’écroule en seconde mi-temps avec énormément de pertes de balle. On a été très naïfs défensivement. La différence est que Quaregnon s’impose durant 40 minutes et ne fait pas de bêtises. Il faut apprendre à rester constants et à former une équipe dans les moments difficiles."