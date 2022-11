À la sortie du premier quart d’heure de jeu, Maertens donne l’avance aux locaux. Et méritoirement, ils parviennent à creuser un écart de trois buts pour le retour aux vestiaires par Bauwens et Maertens. Motivés par la suprématie locale, Escanaffles B insiste par Demeyer. Deux buts seront encore inscrits lors de ce derby, un dans chaque camp, l’un par Longueval et l’autre par Schouller. Victoire amplement méritée pour les hommes de Jordan Dappremée qui ont repris confiance à l’occasion de ce duel de clochers.

Herseaux B – Risquons-Tout 1-2

Lepes surprend tout le monde après trente secondes de jeu à peine. Les visiteurs ont l’occasion de faire le break mais ce sont finalement les Herseautois qui réussissent à recoller au score à l’heure de jeu par Blomme sur coup franc dans ce derby entre Mouscronnois. Dans la foulée, Bitto et Dubrulle touchent du bois. À la 75e minute de jeu, Dewaele sert idéalement Dubrulle qui s’empresse d’offrir les trois points à son équipe. Herseaux pousse en fin de match mais en vain, les visiteurs préservant leur maigre avantage.

Molenbaix B – Leuze-Lignette 5-1

Au quart d’heure, Camara est à la conclusion d’une magnifique phase de jeu. Molenbaix pose le pied sur le ballon et alourdit la marque par Massart sur penalty et Pecquereau. Leuze-Lignette de son côté a manqué de réalisme sur ses occasions de but les plus franches. À l’heure de jeu, Tonitto fait 1-3. L’espoir visiteur est cependant de très courte durée puisque quelques minutes plus tard, le doublé de Dujardin permet à Molenbaix B de s’imposer sur un large score.

Obigies B – Brunehaut B 7-1

Les joueurs locaux ont assuré l’essentiel en première période en inscrivant leurs sept premiers buts par Altruy à quatre reprises, Winter, Cauvin et à la suite d’un autogoal. Sur le velours, Obigies B se relâchait un peu après le repos, ce qui a permis à Lecœuvre de sauver l’honneur de ses couleurs en toute fin de match. Grosse prestation du gardien visiteur K. Deweerdt qui a évité une addition beaucoup plus salée. C’était à noter !

Montkainoise B – Estaimbourg B 1-5

Les deux premières occasions franches de la rencontre sont à mettre à l’actif des locaux Moulin et Lepez. À la demi-heure de jeu, un tir lointain imparable de Dubly donne l’avantage à Estaimbourg. À l’heure, Lepez égalise toutefois méritoirement. À la 70e, une faute commise à la limite du grand rectangle est sanctionnée par l’arbitre d’un penalty que Peters se charge de transformer. Après ce fait de match, les Kainois vont se découvrir, ce qui permettra à Estaimbourg de prendre le large dans les dernières minutes de jeu par Delhoye, à deux reprises, et par Fourez. Défaite trop sévère dans les chiffres et belle prestation des jeunes joueurs locaux.

Templeuve B – Taintignies B 3-0

Après un but très rapide de Mahieu, l’équipe locale met du temps à plier le match. Il faut attendre les dix dernières minutes de la partie afin de voir Franquet et Bennecer rassurer leur coach en fixant les chiffres à 3-0. À la maison, sur son terrain, Templeuve B réalise un beau parcours qu’il serait désormais très intéressant d’imiter à l’extérieur dans le futur.