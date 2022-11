Le faux pas n’était pas permis pour le BCB chez le rival montois qui disposait d’une victoire de moins que les Iguanodons au coup d’envoi. Ce léger avantage n’est plus d’actualité à la suite de la contre-performance blatonienne. La déception de Thibaud Péridaens était compréhensible après ce match. "On venait pour gagner mais cela n’a pas eu lieu. On menait mais on a subi leur agressivité en deuxième mi-temps. On a reculé au lieu de jouer vers l’anneau. Nos shoots extérieurs ont été mauvais. On leur laisse 21 rebonds offensifs sur tout le match, c’est beaucoup. Leur victoire est dès lors méritée. Nous avons moins attaqué que d’habitude. Nous avons deux semaines de pause et cela fera du bien mentalement vu l’enchaînement de défaites. Il faudra se remotiver pour la suite."