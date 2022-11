Dès l’entame de la rencontre, les Basècloises et leurs adversaires s’appliquent bien en réception et prennent pas mal de risques au service. Les deux équipes se contrôlent ainsi jusqu’à sept partout. Basècles fait alors parler sa puissance au filet (13-10). C’est Gladys Soudant qui enfonce ensuite le clou en servant cinq fois d’affilée (18-10). Un temps mort pris par Saint-Ghislain n’a pas trop l’effet escompté, les joueuses locales continuant leur marche en avant, s’appliquant sur tous les ballons que ce soit en zone arrière ou avant (21-11).

Trois services très agressifs de Clémence Lust enfoncent encore davantage Saint-Ghislain. Et Basècles finit le set en roue libre (25-15). "Le plus dur était de prendre ce match au sérieux. Et à ce niveau-là, les filles ont vraiment fait ce qu’elles devaient faire dès les premiers échanges pour ne pas trop gamberger par la suite", se réjouissait d’ailleurs Franck Vivier.

À sens unique !

Hélas pour Saint-Ghislain, la réaction attendue n’arrivera pas au début de la seconde manche… Que du contraire ! Le même scénario se reproduisant avec une réception visiteuse malmenée par des serveuses locales très agressives et des attaquantes de quatre qui font mouche à peu près à chaque fois qu’elles tentent le coup. Le match est dès lors à sens unique. Le score affiché au marquoir est sans appel (18-5). Heureusement pour les visiteuses, cinq services d’Audrey Debiève arrêtent l’hémorragie et elles se remettent à y croire (18-10). Elles réussissent à leur tour quelques attaques à l’aile tout en profitant d’un léger relâchement des visitées. Mais en face, Zélie Vindevoghel veille au grain au filet. Ce qui permettra à son équipe de reprendre la direction des opérations et de conclure sur un ace réussi par Clémence Lust (25-14). "Je suis très contente d’avoir pu terminer comme ça puisque j’ai été ensuite remplacée par Carla Delplace. Et c’est normal parce qu’elle doit jouer également", confiait la jeune joueuse basècloise.

Dans le set suivant, le changement de passeuse du côté visité n’apportera pas grand-chose tant la domination de l’équipe locale sera flagrante, la rencontre s’achevant une fois de plus sur un score très sévère et sans appel (25-15).