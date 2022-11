Quand l’une des meilleures attaques rencontre la meilleure défense de la série, cela promet une belle partie d’échecs. Le premier coup gagnant est donné par Hanon sur coup franc après quelques minutes de jeu. La réplique visiteuse survient au quart d’heure par Barbieux. Anvaing réussit à reprendre l’avance à cinq minutes du repos d’un tir lointain imparable de Semet. En seconde armure, Houtaing se casse les dents sur une défense locale très bien organisée qui laisse très peu d’espace. Enfin, à cinq minutes du terme, Henry fait 3-1 et offre ainsi un succès important à ses couleurs.

Brunehaut – Wiers B 0-4

Boucq et Benedetto profitent des cadeaux offerts par l’équipe locale pour prendre le large. Cette avance est confortée à l’heure de jeu par Boucq qui inscrit son deuxième et troisième but de l’après-midi. Victoire logique pour l’équipe qui en voulait le plus. L’entraîneur local déplore le manque de réaction de ses joueurs qui ont trop vite baissé les bras dans cette rencontre pourtant importante.

Risquons-Tout B – Bléharies B 2-2

Belle entame du Risquons-Tout B qui ouvre le score dès la 7e sur une action collective conclue par Hurel. Après avoir manqué un penalty, les locaux confortent leur avance à la 21e sur une frappe contrée d’Hurel bien suivi par Dewitte. Les visités prennent ensuite le match à la légère et s’éteignent, laissant Bléharies prendre le dessus physiquement. D’Hautecœur relance les siens sur un penalty juste avant la pause. Les visiteurs galvaudent les occasions franches et doivent attendre la dernière minute pour s’offrir un point logique sur une phase bien construite terminée par Grulois.

Taintignies – Rongy B 2-1

Taintignies prend immédiatement le match en main et galvaude quelques occasions franches. À la 20e, Rongy ouvre la marque contre le cours du jeu sur une savonnette du gardien adverse qui tente de négocier un tir de loin de Bourgeois. Taintignies rétablit rapidement la parité sur un centre en profondeur de Lemaire pour De Stommeleir qui remporte ensuite son duel avec le portier. Après la pause, les locaux jouent un peu plus haut et mettent donc plus de pression à l’avant. Comblée, à peine monté au jeu, va mettre la tête en pleine lucarne sur un corner pour le 2-1. Les visités se font peur jusqu’au bout en n’arrivant pas à se mettre à l’abri.

Béclers B – Ellezelles B 1-3

Béclers met directement les Ellezellois en jambes sur un ballon anodin mal négocié par la défense et repris par El Alaoui qui va remporter son un contre un avec le gardien. À la demi-heure de jeu, la défense locale se troue sur un long dégagement du gardien adverse qui est capté au second poteau par Risselin. Après avoir réduit la marque sur une belle action collective ponctuée par Degueldre à la 51e minute, les locaux anéantissent tout espoir sur un coup franc repris dans un cafouillage par Ducarme quelques minutes plus tard. La dernière demi-heure se termine stérilement. Victoire pour les plus réalistes.

Havinnes B – Thumaide B 6-7

Havinnes survole la première période avec un doublé de Cluny. Mais deux erreurs individuelles permettent à Thumaide de revenir au score via Vansteenkiste. Cueillis à froid à la reprise sur un coup franc concrétisé par Cluny, les visiteurs prennent ensuite la direction des opérations et s’envolent vers le score de 3-5 sur un penalty de Vansteenkiste et des conclusions de Cardon et Delbecq. À l’entrée du dernier quart d’heure, Havinnes se reprend en main et égalise via Deplechin et Duroisin sur penalty. Les deux équipes s’offrent encore un but via Giesen pour le 5-6 et Delcourt pour l’égalisation avant qu’une infiltration dans la défense centrale de Vansteenkiste offre la victoire aux siens.

Barry-Carrières – Wodecq B 0-2

La première mi-temps se résume à une bataille de l’entrejeu avec peu d’occasions de part et d’autre. Wodecq aurait pu prendre l’avantage sur un penalty mais le gardien du clan local va bien le chercher. Avec la descente, Barry domine après la pause mais a du mal à se créer des opportunités pour revenir au score. Les locaux manquent à leur tour un penalty qui aurait pu changer toute la physionomie du match. C’est Wodecq qui trouve au final le chemin des filets sur un doublé de Reboud.