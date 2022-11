« Rien n’est jamais acquis en football »

Mohamed, drôle de saison pour vous: 398 minutes lors des six premiers matchs avant 74 seulement lors des six suivants… Comment l’expliquez-vous ?

Justement, je ne me l’explique pas, surtout après un tel départ. En arrivant à Tournai après avoir été blessé à Bourges (entorse du ligament interne), je m’étais donné les moyens en travaillant d’arrache-pied avec le kiné pour être bien en jambes. Tout ce que je peux dire, c’est qu’une saison est longue, faite de hauts et de bas. Il faut simplement être patient sans s’affoler. On n’est qu’au mois de novembre. En plus, le groupe va mieux…

Deux buts à Aische dont un magnifique lob, suivi d’un autre face à Braine ! Tournai croyait avoir trouvé son buteur et puis plus rien finalement…

J’aurais aimé pouvoir enchaîner après un tel bilan mais les défaites sont venues. Compliqué de se montrer. On vient de débuter la deuxième tranche. Je dois avouer que les objectifs que je m’étais donnés en termes de temps de jeu ne sont pas atteints. On verra la suite.

Je suis un peu victime des circonstances: les défaites et le changement tactique, ainsi que les victoires consécutives. Quand l’équipe gagne, on la change peu, c’est normal.

Vous avez joué de malchance aussi avec cette nouvelle série positive et un famélique petit quart d’heure de jeu ces derniers quinze jours…

Le passage en 3-5-2 a fait beaucoup de bien à l’équipe qui se crée beaucoup plus d’occasions avec un collectif soudé. Je peux évidemment y trouver ma place en 10 ou en 8, voire même en 6, mais les places sont chères. Le vent va finir par tourner et quand ce sera le cas, il faudra que je saisisse ma chance ! Le début de saison atypique ne m’a sans doute pas servi non plus. Un parcours comme le nôtre, je n’ai jamais vu ça.

Couvin en manque de points débarque. Sacré match piège !

On peut s’attendre à une équipe jouant bloc bas et tentant de décrocher le gros lot sur un contre. Ce sera à nous de trouver les failles en étant patients. Fatiguer l’adversaire et jouer juste devant seront nos missions. Nos adversaires descendent de D2, le début est compliqué pour eux mais ils peuvent se réveiller à tout moment. On devra bien défendre et rester concentrés toute la rencontre. On a vu à Jodoigne que tout pouvait aller vite: un but rapide et une exclusion ont transcendé nos opposants alors qu’on s’est mis en danger tout seuls !

Dix points sur dix-huit à l’extérieur mais aussi à domicile. Ce n’est pas assez au stade Luc Varenne !

C’est clair ! On doit absolument montrer un meilleur visage face à nos supporters. À l’extérieur, le résultat prime mais à la maison, on doit y ajouter la qualité de jeu. Je ne pense pas qu’on se mette davantage de pression devant nos fans. On reste sur deux succès consécutifs, à nous de continuer sur cette voie.

Et pourquoi l’équipe va-t-elle mieux depuis un mois ?

À mon sens, le changement de système explique ça. On ne concède plus beaucoup d’occasions, tout en nous montrant plus dangereux face au but adverse. Tout le monde est plus concentré et montre davantage d’envie… La cohésion est maintenant bien là – c’était une question de temps – enfin, les quatre défaites de rang ont mis une bonne claque au groupe qui s’est relevé collectivement.

Comment supporte-t-on le fait de ne plus jouer ?

On bosse en attendant la prochaine occasion de sortir une belle performance. Et on ne se décourage pas. Ne rien lâcher.

Un petit mot enfin sur le football belge et votre intégration pour conclure ?

Je trouve qu’ici, les adversaires mettent plus d’impact. Au niveau technique et tactique, c’est comparable à ce qui se pratique en France. Le jeu est aussi plus direct en Belgique avec beaucoup de longs ballons et de duels aériens. Chez nous, on se montre plus patient en faisant circuler davantage la balle. Le niveau de la division est bon, j’apprécie le fait que tout le monde se donne les moyens de bien faire, a une philosophie de jeu. J’ai ainsi beaucoup aimé Mons et Saint-Symphorien qui jouent du beau football. Je me sens bien à Tournai, le club est structuré, les installations de qualité. On travaille bien, la dynamique est positive. J’attends avec impatience ma prochaine titularisation !