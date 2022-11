« On devrait être aux côtés de la Fraternité »

Du côté leuzois, le choc psychologique provoqué par l’arrivée d’Éric Struelens semble déjà loin. Aux victoires contre Templeuve et à Quaregnon ont succédé de nouveaux revers contre Dottignies et à Blaregnies. "Se redresser, c’est plus aisé à neuf qu’à sept. L’infirmerie ne désemplit pas et si on remporte encore deux matches avant la trêve, ce sera déjà très bien, constate Ben Sinot. La saison de Cyrille Finet et Cédric Robyns est d’ores et déjà terminée, Alex Delhaye et Nico Gillis ne reprendront pas avant janvier, Nico Delhaye est également sur la touche, les frères Staelen ne jouent plus en P2 et Mathieu Finet vient d’être papa donc a pris un peu de recul pour quelques semaines. Cela fait beaucoup pour une équipe comme la nôtre."

Notons que le manager leuzois n’a pas encore trouvé de coach pour prendre le relais du "Stru"…

Régularité pour enchaîner

En P1 messieurs, Estaimpuis se cherche également un entraîneur depuis le départ de Jeroen Debaveye. Et gageons que les Gaulois y puiseront une source de motivation en allant ce soir à Pont-de-Loup, qu’ils dépasseront à la sixième place en cas de succès. C’est Francis D’Haese qui les accompagnera là-bas.

L’ASTE Kain B peut aussi accrocher le bon wagon tout en s’éloignant de la zone rouge en prenant la mesure de Quaregnon. "La victoire à Courcelles a fait du bien mais c’est loin d’être un aboutissement, sait Jarno Lamborelle. Tout n’y fut d’ailleurs pas parfait et nous devons absolument gommer encore de nombreuses erreurs pour atteindre la régularité qui nous fait défaut. On se montre capable d’inquiéter les ténors par séquences, mais nos errements nous coûtent des points. Si on règle ce manque de constance, on peut rêver d’entamer une belle série." Le BC Blaton peut également quitter le bas de classement en allant gagner une rencontre à ne surtout pas perdre ce soir à Mons.

Chez les dames, les Templeuvoises iront ce soir en confiance à Montagnard après leur succès contre Binche-Péronnes. Les trois équipes partagent provisoirement la deuxième place derrière Pont-de-Loup, où la JSE Enghien n’a strictement rien à perdre.

Idem pour le Tremplin qui accueille un TEF Kain qui gaspille des points à l’occasion. Codétenteurs de la lanterne rouge, Fleurus C et Estaimpuis la céderont au perdant de leur duel, alors que Stambruges peut rejoindre Colfontaine dimanche à la dixième place en cas de succès là-bas.