Les Luingnois peuvent-ils inquiéter Molenbaix ?

Si Belœil reste invaincu à ce jour, Pont-à-Celles-Buzet réalise également un très beau parcours avec une série de neuf matches sans défaite. Invaincue depuis le 4 septembre, on dit même que la bande à Roch Gérard se sent frustrée après quelques nuls, notamment contre Ransart la semaine dernière. C’est dire si le déplacement du Pays Blanc ne sera pas une partie de plaisir. "Je ne pensais que la sauce prendrait aussi vite, s’étonne Roch Gérard. J’espère que nous retarderons une nouvelle défaite le plus tard possible. Nous jouons d’ailleurs trois fois à domicile sur quatre avant la trêve et nous devons en profiter pour rester dans le haut du classement. Bien sûr, nous ne sommes pas candidats au titre mais pour une équipe en construction, les résultats me paraissent très bons, même si certains estiment que notre dernier bilan de 3 sur 9 contre des mal lotis n’est pas excellent."