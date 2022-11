La recette, l’Estu la connaît désormais

Ce match nul arraché chez le leader grâce à un ultime but inscrit par Nazim Maamir sera-t-il suivi d’une confirmation face à Sasja, autre cador annoncé de la division, ce samedi ? "N’attendez pas de moi un oui franc, nous sourit Romain Poix, le coach de l’Estudiantes. À Eynatten, on a créé une vraie surprise mais on ne va pas en faire toutes les semaines même si, à un moment, ça peut devenir un objectif. Pour l’heure, on reste les pieds sur terre. On a brillé face à une grosse équipe qui avait toutefois les caractéristiques pour nous permettre de le faire. Peut-être qu’on sera aussi un peu plus attendu après ce résultat surprenant !"

Cela commencera sans doute face aux Anversois de Sasja ! "On s’y attend. Et ce sera sûrement plus difficile face à cet adversaire que contre Eynatten, se dit Romain Poix. Car Eynatten avait un jeu vif en attaque mais n’est pas l’équipe qui se replie le mieux. On en a profité pour scorer beaucoup sur des reconversions rapides. Pour moi, Sasja est plus solide derrière. Ce ne sera pas simple de signer un résultat même si on aura le soutien de nos supporters. De toute façon, le but premier n’est pas de faire un résultat même si on est évidemment preneur. On veut surtout rester dans la continuité de nos deux dernières sorties (NDLR: Eynatten en championnat et Izegem en Coupe) . On a été costaud lors de celles-ci. On veut réitérer ça en mettant les mêmes ingrédients afin de constater, qui sait, de nouveaux progrès. On est capable de stabiliser notre niveau de jeu."

« Un simple incident »

Un niveau de jeu qui a énormément progressé depuis le match aller à Sasja. Inutile de rappeler la défaite 34-21 au coach tournaisien ! "C’était un non-match de notre part. On aura à cœur de démontrer que ce n’était qu’un simple incident de parcours, qu’on est capable de rivaliser avec une autre équipe du haut de tableau. Sasja est une équipe qui a failli monter l’année dernière et qui a encore fait de la Beneleague un objectif. C’est un gros morceau qui est en outre prévenu qu’on s’améliore."

Pour le recevoir, l’Estu sera toujours privé de Merlin Rosier, son maître à jouer. "Il ressent encore des douleurs intercostales, précise son coach. Par contre, Valentin Dassonville devrait être revenu malgré sa gêne aux adducteurs du début de semaine. On aura donc la même équipe qu’il y a sept jours."

Avec notamment un Arthur Huart qui revient en forme ces dernières semaines. "Il a connu un début de saison compliqué avec des petits bobos qui se sont enchaînés. Il est revenu mais a manqué de repères. Là, il retrouve bien ses marques dans l’équipe et revient à son meilleur niveau. C’était déjà le cas à Izegem où il avait un peu moins scoré qu’à Eynatten où il a mis six buts. Il est vrai qu’il a porté l’équipe ce jour-là, comme Nazim par exemple. Avec Tom Bonnet et Adrien Voglaire, il forme une superbe base arrière. Il apporte aussi plus de rotations aux côtés de Benjamin Bequet, Clément Pavard et Valentin Dassonville. Chacun peut plus facilement souffler et être efficace", se réjouit Romain Poix.