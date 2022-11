Joachim Dubois: le travail paie toujours

Joachim, pour un joueur défensif, être l’unique buteur de la victoire de son équipe, ça doit être très plaisant, non ?

Franchement, oui ! Déjà à titre personnel car mon début de saison a été catastrophique et éprouvant mentalement. Je me suis blessé au genou, puis à la main. Ça était long, bien trop long. Donc oui, là, je profite ! Mais c’est surtout pour le collectif que je suis fier car la prestation offerte à Monceau démontre aux autres équipes que l’on est plus que jamais soudé au Pays Vert.

Cela a toujours été un point fort mais on a l’impression que ça s’est encore renforcé, non ?

Ça ressort plus car qualitativement, on est plus fort. C’est le noyau le plus fort dans lequel j’évolue depuis que je suis en équipe fanion. Jimmy Hempte avait fait de l’excellent boulot au niveau de la tactique et de la vision du jeu. David Bourlard va dans le même sens mais apporte une hargne supplémentaire. L’attitude qu’il avait en tant que joueur, il nous la transmet et c’est ce qu’il nous fallait. Jusqu’ici, on savait qu’on avait des qualités mais parfois, sur le terrain, c’était fade. David nous secoue et tape du poing sur la table quand il le faut. On avait besoin d’un coach qui ose dire les choses franco. C’est parfois dur à entendre et à admettre mais la discipline instaurée dans le groupe est bénéfique ! C’est ainsi la première fois qu’on a une charte de conduite affichée dans le vestiaire et tout un système d’amendes qui va avec…

Vous passez à la caisse ?

La dernière fois, c’était avant le match à Jodoigne. J’ai mis 50 minutes à arriver au terrain à cause des fils que causait Pairi Daiza. Je l’ai fait savoir au coach mais l’excuse n’a pas fonctionné (rires).

Pour inscrire le but à Monceau, vous n’étiez pas en retard… Racontez-nous

Sans surprise, c’est une tête… Ce qui fait plaisir, c’est que ce goal n’est pas le fruit du hasard. C’est quelque chose que l’on bosse pas mal à l’entraînement car le coach a remarqué qu’on était souvent dangereux sur phases arrêtées. C’est parfois chiant à bosser mais quand on voit le résultat, on se dit qu’on doit continuer à taper sur le clou. Sur mon but, c’est un corner joué en deux temps avec un ballon qui arrive en première zone. Rien de compliqué mais lorsque c’est respecté à la lettre, ça fonctionne. Monceau s’est fait avoir comme un bleu !

Il y a eu ce but et aussi le fait de ne pas en avoir encaissé…

Le plus important ! Depuis mon retour dans le groupe, on n’avait pas encore réussi de clean-sheet, j’en avais gros sur la patate. Là, on a gardé le zéro alors que le match était compliqué car on était acculé en seconde période avec le soleil fort bas qui nous gênait beaucoup. On a tenu bon et on sait pourquoi car au bout, il y a la victoire. Comme le répète le coach: en haut de classement, on n’a pas les équipes qui marquent le plus mais celles qui encaissent le moins. Voir qu’on sait avoir cette stabilité défensive fait plaisir. Et c’est le travail de tout un bloc. Quand je vois les prestations de Zakarya El Araïchi, Brian Mangunza, Quentin Hospied et Val Romont, nos offensifs, dimanche, c’est dingue !

Une solidité qui aurait pu être mise à mal suite aux blessures successives de Sven Leleux et Mathieu Herbecq…

Des coups durs, surtout pour le long terme car on sait leur importance dans le noyau. Mais on a aussi vu dimanche que le noyau est riche. Et c’est le mérite aux dirigeants et à Jimmy d’en être arrivé là. On a de la concurrence avec des individualités qui sont aussi fortes les unes que les autres. Quand vous remplacez Sven par Mathieu qui est lui-même remplacé par un Jo Eckhaut, c’est que vous avez du choix !

Dans cette concurrence, il y a un cas à part… Vous attendiez-vous à jouer à Monceau ?

J’ai été un peu surpris. À Jodoigne, j’étais repris et j’étais monté au jeu car Mathieu souffrait d’une contracture à la dernière minute ; j’ai eu de la chance ! Contre Tamines, Isen Leleu était absent et Ricardo Di Sciacca suspendu ; j’ai encore eu de la chance ! Par contre, à Monceau, Isen était de retour sur la droite et Rica aurait pu reprendre son poste en central…

Cela n’a pas été l’option de votre entraîneur…

Et on en a discuté sous la douche après le match. Je lui ai d’ailleurs avoué qu’en faisant mon sac le matin, j’avais pris des affaires en conséquence pour ne pas avoir froid sur le banc. Puis, je n’avais pas fait une grosse prestation contre Tamines. Donc, j’étais étonné mais une fois sur le terrain, il faut saisir sa chance et je ne me suis pas plus posé de questions que cela ! Avec le recul pourtant, je pensais que ça allait prendre plus de temps vu les bonnes prestations de Rica et de Melvin Bonnier depuis le début de saison.

Si on vous dit que le coach apprécie votre style qui se rapproche du sien quand il jouait…

Oui, il m’en a déjà parlé ! Je sais qu’il aime le fait que je sois dur dans les duels. Après, il me reproche aussi mes lacunes, comme ma relance. Mais il m’a avoué que ça avait été aussi la sienne (rires).

C’est du Bourlard tout craché: jamais un compliment sans une remise en place !

Et il a raison ! Son bilan de 17 sur 24 est énorme mais on ne doit pas s’emballer. Avec deux mauvais résultats, on repasserait vite dixième. Si on joue beau, on redevient alors une équipe ordinaire ; si on joue comme des chiens, on peut surprendre tout le monde !

Quant à ce dimanche…

Match compliqué car Braine, sur papier, a de bons joueurs qui ne cachaient par du tout leurs ambitions en début de saison. Ils ont 12 points, quasiment tous pris ces dernières semaines. Cet adversaire revit et il faudra s’en méfier pour sortir gagnant de ce match et pour arrêter de se faire marcher sur les pieds à domicile.