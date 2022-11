1. Samedi Actualité brûlante oblige, vous êtes privés d’une chronique décalée qui cède volontiers sa place à une nouvelle bien plus sérieuse. À moins que… Le club de Deinze va s’inviter à Mouscron ! Bien qu’elle se soit prise quelques mois plus tôt une mandale par Mandel, la Ville ne s’est donc pas découragée et, au risque de se prendre une deuxième claque flandrienne, elle a continué à courir, à en perdre haleine, après les footeux de l’autre côté de la frontière linguistique afin de venir occuper des installations coûteuses à entretenir. Les efforts de Brigitte et consorts politiques n’ont pas été vains puisque le Koninklijke Maatschappij Sportkring Deinze s’installera au Canonnier et au Futurosport pour "former de jeunes talents", et cela "tant au niveau national qu’au niveau international". En attendant que l’association entre Mouscron et Deinze ne soit reconnue au niveau planétaire, c’est plus en s’arrêtant sur le communautaire que certains font la grimace: "Les subsides wallons (NDLR: entendez ceux qui ont été débloqués pour créer le Futuro puis l’entretenir) au profit d’un club flamand." Et tant pis aussi pour le Stade Mouscronnois, nouvellement créé, qui n’a pu compter sur le support communal que le temps d’une réunion de présentation à la fin du mois de juin. Sûrement pour faire bon genre ! L’avenir du football à Mouscron n’est toutefois manifestement pas… mouscronnois, si vous voyez ce qu’on veut dire.

2. Dimanche On était au derby Templeuve-Néchin en P2 et directement, on a senti qu’un truc avait changé à la Providence. On a trouvé le terrain un peu plus long que d’habitude. "Et vous n’avez pas la berlue. Il a bien été allongé", nous a-t-on de suite rassurés. Quelle idée ! Encore une belle astuce tactique de Jean-Do Vessié pour faire plus courir ses joueurs à l’entraînement et ses adversaires en match ? "Ce n’était pas un souhait du coach mais une obligation du règlement belge, notait le comité templeuvois. Il manquait ainsi trois mètres à notre pelouse." Une question de servitude rendue à l’école voisine pour lui assurer le passage de véhicules d’intervention. "On s’en est rendu compte à la suite de l’incendie de l’établissement scolaire un an plus tôt…" Une bande de terre en moins et un terrain qui passait à 96 m au lieu des 100 minimum imposés par l’Union belge. "On a empiété sur trois mètres dans le champ du fond." On a toujours été nul en calcul mais 96 plus 3, ça ne fait toujours que 99 ! "Mais généreuse, la fédé accepte une tolérance d’un mètre." À la bonne heure de Templeuvois qui s’étaient dans un premier temps référé au règlement de la FIFA – logique ! – pour se rassurer quant à leurs 96 mètres. "Un terrain est jugé officiel s’il mesure 90 m au minimum. On pensait que dans notre pays, c’était la même chose…" Ah bien non, ce serait beaucoup trop facile, ça !

3. Lundi On a eu chaud. Enfin, les équipes de jeunes en foot ont eu chaud. Elles ont joué ce dernier week-end, commençant la seconde phase de leur saison, mais ça a failli ne pas se faire. Trop de travail à la fédé et les trois semaines qui auraient dû être consacrées pour revoir les calendriers ont bien failli ne pas suffire… Le comité provincial du Hainaut s’en est sorti de toute justesse en ne comptant pas ses heures. Une belle efficacité qui a même permis à ses membres d’aller remettre la médaille de vermeil au Kainois Willy Vanguersdaele en récompense à ses nombreuses années de bons et loyaux services… Mais voilà: quand on veut, on peut !

4. Mardi Vous avez vu la sélection des Diables rouges ? Mais c’est honteux ! Il est où, Maxime Lestienne ? Il n’y a pas un seul Belge qui marque et donne plus d’assists que lui cette saison… Dans un championnat de Singapour qui deviendra vite "la Premier League asiatique", a-t-on même pu lire. Erreur de casting de Martinez, vraiment ! Max, il connaît en plus le Qatar avec son passage à Al-Arabi. Il n’y a jamais disputé un match ? Oui mais ce n’est qu’un détail, ça ! Question de business, placement financier et pétrodollars.

5. Mercredi On a droit à la présentation du projet Mouscron-Deinze et on n’est pas top-top convaincu. Après, ce qui reste chouette, c’est que les sites du Futuro et du Canonnier changeront de couleur, passant du rouge de l’Excel à l’orange de Deinze. Et ça, toc, c’est un très beau pied de nez des Engagés du cdH à leur opposition socialiste. Que c’est bien vu, Brigitte !

6. Jeudi À l’approche des fêtes de fin d’année, un site de vêtements en ligne relance ses pulls de Noël aux couleurs des équipes de foot. Dans la gamme belge, il y a une surprise: on trouve encore le tricoté en laine frappé de l’écusson de l’Excel Mouscron. Petite précision: c’est le seul qui soit en réduction ! On se demande bien pourquoi…

7. Vendredi Que tous les amateurs de foot de la cité hurlue se rassurent, il y a également le pull "oranje en zwart" du KMSK Deinze. Passez commande au Père Noël !