On en veut pour preuve la victoire, au terme d’une prestation très impressionnante, des gars de Don Bosco dans le choc tournaisien de la semaine dernière. "Ça a été un gros match de toute l’équipe, se félicite Corentin Debliquy. On n’avait encore rien gagné jusque-là et comme on n’avait rien à perdre face au Skill, alors deuxième, on s’est dit qu’il fallait changer quelque chose au système. J’ai donc cédé la passe à Simon Sandron et j’ai glissé à l’attaque. Cela a été payant. Je tiens à mettre en avant la mentalité de ceux qui, de ce fait, ont été mis sur le côté et ont moins joué. On devrait renouveler l’expérience à Mouscron ce week-end."

Voilà les Hurlus prévenus qui, eux, ont été battus à Elouges. "Le 3-0 est un peu forcé, indique Rémi Martinez. Après un premier set où on joue mal, on se réveille au milieu du deuxième et l’on fait jeu égal au troisième avant d’être stoppés par la blessure de Rémi Ryckebusch, notre libero. Ça et le fait qu’on se soit présentés là-bas avec un seul central, c’était trop pour espérer revenir avec un point. Par contre, Tanguy Renard sera présent cette fois-ci. Ce qui va nous donner plus de solutions au centre."

« Les plus jeunes sont en progrès à chaque match »

Une autre rencontre elle aussi programmée ce dimanche en P1, mais chez les dames, a aussi retenu notre attention. Elle va opposer à 13 h 30 au hall sportif de la rue Porte à Camp, les jeunes de Basècles à leurs voisines de Saint-Ghislain. "Je n’ai aucune information concernant cette équipe-là, avoue Franck Vivier. Tout ce que je sais, c’est qu’elle est formée de jeunes joueuses. Elle est actuellement dernière au classement… Nous, on est pour l’instant deux places au dessus ! Il faudra donc gagner. On vient de réaliser une bonne opération à l’OTT où on l’a emporté avec la manière. Et si notre service est aussi agressif qu’à Tournai, cela devrait passer. Surtout que les plus jeunes du groupe s’améliorent de match en match. Séléna Berton par exemple a été particulièrement à son affaire samedi passé au service et au filet. Attention tout de même au fait que certaines auront en tête à ce moment-là le résultat du match d’alignement qu’on aura joué l’avant-veille contre le Pays des Collines. Évidemment, en cas de victoire le vendredi, les joueuses iront mieux dimanche. Dans le cas contraire, on n’est à l’abri d’une mauvaise surprise."

En face, on est conscient que ce court déplacement s’annonce difficile. "Tout dépendra de leur prestation contre le VPC qui devrait en toute logique l’emporter vendredi, indique Jean-Pierre Vincart. Et aussi de la présence de Jade Vivier qui sera difficile à arrêter. On sort d’un bon match contre Nalinnes, deuxième. On pouvait même peut-être le gagner puisqu’on a mené deux sets à un. On va tenter de faire mieux dimanche."