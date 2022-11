Depuis son premier passage à Acren, Maxime Baelongandi a eu le temps de mûrir

Maxime, expliquez-nous ce retour à Acren.

J’ai contacté Denis Dehaene en début de saison. Je n’avais pas eu vraiment de retour. J’ai donc envoyé un petit message au coach Milone que j’avais connu à son arrivée. Je lui ai dit que je cherchais un club après ma mauvaise expérience à Ganshoren où j’ai été rapidement écarté pour des raisons obscures. J’ai expliqué que j’avais compris ce que l’on attendait de moi. Que j’étais prêt à corriger les erreurs que j’avais commises. J’ai ensuite eu la même discussion avec Denis et il a accepté mon retour.

Quelles étaient ces erreurs qu’on vous reprochait ?

Même si j’ai eu beaucoup de temps de jeu, j’étais parfois nonchalant. On va dire que mes prestations étaient bonnes à 80% mais que je gâchais le reste par des petites erreurs. Acren était ma première réelle aventure dans le monde des adultes. Je sortais de ma formation élite. Mais ce sont deux footballs différents. J’étais un peu naïf. Je manquais de maturité. Il fallait un peu le temps que je m’intègre.

Le deal était clair avec la direction: vous veniez d’abord pour la P2, tout en ayant une chance de rejoindre le groupe de D2.

C’est exactement ça qui était convenu. Je sors de deux saisons blanches à cause du Covid et même d’une 3e suite à ma mauvaise aventure à Ganshoren. Je ne réclamais donc rien et j’étais d’accord pour reprendre avec la P2 pour faire mes preuves. C’était à moi de montrer que j’avais toujours le niveau pour rejoindre l’équipe première. Cela a dû fonctionner car je suis quasiment chaque fois sur la feuille en D2 depuis le départ.

Vous avez cumulé environ 70 minutes de jeu lors de montées. Mais l’absence de Smars pourrait signifier votre première titularisation.

Je l’espère. Je bosse pour cela. Comme tout le monde, je n’aime pas avoir ce statut de substitut. Mais c’est à moi de me battre et de me montrer à l’entraînement et lors de mes apparitions pour bousculer la hiérarchie. Depuis l’entame, la ligne arrière fonctionnait bien. Tant qu’elle performe, c’est logique de ne pas la changer. Je me suis fait une raison: je dois donner les bouchées doubles et montrer que je suis au moins aussi fort que les autres.

La maturité acquise depuis votre premier passage vous sert-elle à mieux gérer cette situation ?

Clairement ! Je sens que j’ai progressé sur ce point. À 19-20 ans, je n’aurais peut-être pas eu la bonne réaction. J’aurais rejeté la faute sur les autres. Je ne me serais peut-être pas assez remis en question vu que je sortais de ma formation élite. Maintenant, je me dis que chacun recevra bien sa chance à un moment. Et quand ce sera mon tour, je devrais la saisir. Je relativise plus. Car à l’époque, d’autres joueurs étaient dans ma situation alors que moi, je jouais.

Quel rôle joue le staff pour les remplaçants ?

Je dialogue beaucoup avec Jean-Luc Delanghe car il a son franc-parler. Il n’hésite pas à nous dire les bonnes raisons pour lesquelles on joue ou on ne joue pas. C’est important pour moi car je suis un joueur très psychologique. Même quand je suis sur le côté, j’ai besoin de ressentir la confiance qu’on porte en moi. Ici, on m’explique clairement pourquoi je ne joue pas plus. Tant que c’est cohérent, je comprends. Je ne suis pas frustré. Je sais ce que je dois faire pour avoir ma place dans le onze.

Après votre cas personnel, parlons un peu de l’équipe et de ce début de saison.

On a eu cette entame totalement loupée à Jette. Durant la préparation, on n’a quasiment jamais eu le groupe au complet. On est donc arrivé sans automatisme pour ce premier duel. Derrière, on a su montrer nos qualités lors de cette belle série. On a appris à mieux se connaître aussi bien durant la semaine qu’en week-end. On a su enchaîner.

Depuis quatre matchs, c’est un peu plus compliqué. Comment l’expliquez-vous ?

Nos contre-performances s’expliquent par un manque de concrétisation devant. On continue à prendre peu de buts. Mais on est moins efficace devant. Alors qu’en entame de saison, on avait énormément de réussite. Cela nous portait vers le haut. Là, on continue à dominer nos rencontres dans le jeu. Mais quand on ne score pas, on prend le risque d’encaisser sur des contres. C’est dommage parce qu’on a souvent les cartes en main pour gagner. Cela crée un peu de doutes chez nos attaquants.

C’est râlant aussi parce qu’on prend des buts sur de petites erreurs. On offre un peu trop. Mais le positif, c’est que l’ambiance de travail est toujours bien présente. Mardi, on est revenu un peu sur la défaite contre Stockay. Il n’a pas fallu une longue discussion parce que chacun est capable de comprendre ce qui ne va pas. On a bien travaillé. Et on espère se reprendre contre Verlaine. On s’attend à faire face à un bloc compact. Il faudra trouver vite l’ouverture. Car si on encaisse en premier, cela risque d’être compliqué.