Velaines aborde le derby sans pression

Le danger de partout

Pour y parvenir, il faudra engranger un maximum contre Escanaffles puis à Havinnes et face au Pays Vert B mais Patrick apprécie la montée en puissance de ses attaquants: "C’est une joie de voir Steven Bourichon occuper la tête du classement des buteurs mais le danger peut venir de partout et j’ai des garçons que se montrent précieux à l’image de Kevin Devos qui, après un an de suspension, retrouve tous ses automatismes. Si la blessure de Rémi Malice cette semaine à l’entraînement est un coup dur, je récupère pas mal de blessés dans un groupe où Kenny Batteur s’est illustré contre Tournai dans les buts. On espère atteindre dès que possible le cap des 17 points afin de se rassurer en sachant qu’on finira l’année civile par un duel de prestige contre Esplechin."

Avec un point de moins que Velaines au classement, le FC Tournai B ne s’est pas encore vraiment mis à l’aise. Certes, les Tournaisiens ne sont pas loin du Top 6 mais ils doivent aussi regarder derrière eux, plusieurs équipes commençant à grappiller. Le coach Hichem Hamdi est sûr que son équipe a les armes pour viser le Top 5 mais, à l’heure actuelle, il doit composer avec quelques contretemps qui ralentissent la progression d’un groupe très jeune comme l’illustre le récent un sur six enregistré en début de deuxième tranche: "On n’a pas de chance car on méritait de gagner contre Thumaide. Notre gardien s’est blessé et a été remplacé par un joueur de champ. Contre Velaines, je n’ai pas eu d’autre choix que de prendre le gardien U19 qui manque encore d’expérience et de confiance en lui. J’espère récupérer un portier plus aguerri pour aller à Bléharies."

Prendre de la bouteille

Le coach tournaisien a bien conscience que son équipe ne peut plus trop galvauder lors des prochaines sorties: "On visera clairement la victoire ce dimanche avant un autre match tout aussi important contre Hérinnes. On lâche bêtement des points mais c’est normal quand on joue avec des jeunes qui montrent aux entraînements qu’ils sont motivés mais qui doivent encore prendre de la bouteille. En début de saison, on espérait compter sur quelques joueurs d’expérience pour bien encadrer les jeunes mais on doit actuellement composer sans eux."

Une fois le maintien assuré, il faudra définir une ligne de conduite plus claire en vue de la prochaine saison.