Après les matches de qualification, David Dufrasnes, David Malinowski et Esthébane Petit de Tertre s’imposent en catégorie 1. Ils battent Nicolas Gressiez, Charles Duc et Ludovic Luc en demie, puis gagnent le tournoi face à Ugo Steennot, David Marechal et Laura Streel qui avaient battu Alain Caira, Yannick Folly et Kevin Legouche dans le tour précédent. Daniel Pinaton, Mathieu Moulart et Thibaut Legrand s’arrêtent au pied du podium ainsi que Kylian Biltresse, Dylan Van Hole et Joris Brenet.

La coupe en catégorie 2

On retrouve, en catégorie 2, une triplette reprenant les Lessinois Dylan Gravet et Joseph Triolo en compagnie d’Orry Guerlus du Lutosa. Et le trio 100% lessinois de Brandon et Denis De Keyzer avec Kevin Dauven. Dylan avait vécu un prélude d’enfer. "Une poule de trois avec les teams de Nicolas Gressiez et d’Alain Caira et… nous sommes battus. L’équipe de Brandon vit la même situation et nous nous retrouvons en catégorie 2. En demi-finale, Brandon tire un blanc. Joseph, Orry et moi sommes menés 5-12, mais nous passons à 13-12 contre Gregory Druart, Christopher Lekeux et Thomas Colinet. Nous affrontons Brandon, Denis et Kevin en finale et nous gagnons 13-6. Pour la coupe !"

Chez les dames, Cateline Vogeleer et Dominique Monoyer battent Nancy Kellens et Sabine Savarinno en demi-finale. Elles gagnent ensuite la finale face à Maryline Ribaucourt et Joelle Lefebvre qui avaient éliminé Françoise Dupont et Rose-Marie Cambier en demie. En catégorie 2, Adèle Danhier s’impose avec l’Athoise Océane Dauphin face à Marie-France Donfut et Christiane Vertenoeil. Et les Tournaisiennes Christine Vandenabeele et Annick Baecke sont troisièmes.

Lessines souffre…

En N1, Lessines souffre. À domicile face à Saint-Trond: "Une courte défaite à 11 et une à 6 et c’est 1-2. Le second tour est pire à 5-13 et deux fois 4-13. C'est déjà fini à 1-5. Au Schorpioen, c’est lourd aussi ! Deux grosses défaites et un 11-13, c’est 0-3. Même scénario dans le second tour et on perd 0-6." En fédérale 1 flamande, Mouscron recevait Lint et "perd un match à 12-13 dans le dernier tour pour 8-1. Et une place tout à fait confortable en milieu de classement."