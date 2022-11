Philippe d’Estaimbourg gagne avec son huit sur dix imparable

Le jour de grève puis le jour férié de la semaine passée ont provoqué un fameux retard dans la réception des bulletins que vous nous avez transmis par la Poste. De sorte que ce n’est que ce mercredi après-midi que nous avons pu clôturer les dernières corrections de la grille des 12 et 13 novembre de notre Pronodix. La victoire revient, sans tirage au sort, à Philippe Bassilière d’Estaimbourg qui a réussi à assortir son 8 sur 10 de la bonne réponse à la question subsidiaire (1-3). Il partagera son bonheur avec les jeunes du club de son village en leur dédiant le ballon hebdomadaire. Ont aussi atteint le joli score de 8 (sans la question subsidiaire trouvée): Fabienne Corrard de Louvil (F), Daniel Hergo d’Esplechin et Damien Vantrimpont de Lahamaide. Quatorze joueurs ont récolté 7 points lors de cette grille: Yannic Dumortier, Jean-Marie Moutiez, Marianne Despinoy, Jean-Yves Leveau, Raphaël Schokaert, Marc Pluquet, Damien Maes, Didier Houssière, Eleana Freytag, Maxime Verzele, Annie Delannay, Francis Delcueillerie, Peggy Ladrière et aussi Stéphane Flament.