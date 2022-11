La victoire de Wez selon saint Nicolas

On ne va pas s’en cacher, on a un peu de mal à se mettre dedans cette saison en foot féminin. Pas la faute du tout aux équipes ni même à leurs joueuses mais à des calendriers et à des championnats qui sont loin de leur effet d’annonce. On pensait que la création de séries de P3 allait rendre les séries hennuyères un peu plus homogènes mais, manifestement, elle les a appauvries encore plus.