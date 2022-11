La Squadra Mouscron a besoin de points

D’où la question de savoir de quelle manière sont sortis les Hurlus de Nicolas Greco de ce revers ? Se faire sortir par une D2 n’est jamais agréable. Et il n’y a pas 36 solutions en termes de réaction: soit faire en sorte que cela serve de leçon ; soit sombre un peu plus ! On ne voit pas les Bleus choisir la deuxième option, eux qui doivent rentrer de Malle, dixième classé qui n’a remporté qu’un seul match, pour aborder ensuite avec plus de sérénité les deux matches à domicile qui clôtureront cette année civile, Charleroi et Pibo Bilzen.

En N3C, la dernière journée de championnat remonte au 28 octobre. C’est dire si, dans les équipes, on est impatient de refouler les parquets. Encore plus à Leuze pour qui la dernière sortie remonte une semaine plus tôt lors du derby perdu 4-3 à Frasnes, la faute à un déplacement à Fun Anderlecht qui n’a pas eu lieu et a débouché sur un score de forfait infligé au club de la capitale. Voilà plus que jamais les Leuzois solidement installés à la deuxième place à la veille de la réception de Thulin (20 h 15), un onzième qui aura la tâche compliquée à la LeuzArena. Cinquième, Frasnes évoluera aussi à domicile (21 h 30) lors de la journée de reprise après les vacances de Toussaint. Les garçons de Gaby Ouanane devront grandement se méfier de Cuesmes qui se trouve juste derrière au classement. Enfin, un déplacement attend Brunehaut, le leader invaincu. Après avoir connu son unique défaite de la saison en Coupe de Belgique face à un adversaire de N2, le MFC se rendra à 20h au Brussels Molenbeek, septième de la classe.