« Je comprends leur déception et leur colère »

Contrairement à ce qui se chuchotait depuis mardi à droite et à gauche, c’est évidemment en qualité de coach principal et non d’assistant qu’a été débauché Jeroen Debaveye par le club d’Ion Basket Waregem. Et s’il avait souhaité privilégier sa vie de famille en redescendant de quelques échelons après avoir connu le succès avec les Spurs de Courtrai, sa situation a entre-temps évolué. "L’un de mes fils a opté pour le centre de formation de basket en internat et le second a lui aussi choisi cette formule en sport à Waregem depuis les vacances. C’est leur choix et ils en sont très heureux, et par conséquent, j’ai maintenant beaucoup plus de disponibilité en semaine, explique-t-il sans vouloir pour autant se justifier. Dans mon parcours de coach, j’ai dû consentir de nombreux sacrifices pour parvenir là où j’étais arrivé avec Courtrai, soit une finale de play-off en D2 nationale quand même. À ce niveau, les places sont chères et une telle proposition ne se refuse pas dans les circonstances actuelles. En mai, Waregem m’avait déjà proposé un poste d’assistant, mais là, c’est bien une casquette de headcoach que l’on m’a mise devant les yeux", poursuit-il.