Par contre c’est un jour sans pour les Géants de Cyprien Wibaut qui perdent 2-7. "On est mené 1-2, puis 2-4 et les Montois gagnent les trois dernières." À Lessines 3 chez Dominique Aguillera, ils doivent gagner. Ath prend deux parties en entrée, puis monte à 3-1, mais Lessines recolle à 2-3. Dans le dernier match de ce second tour, les Athois mènent 10-3 mais ils laissent revenir à 10-10. Les dernières mènes sont ainsi essentielles. Le couperet tombe à 13-11 et c’est le break à 4-2 pour Ath. Ça repart. Le trio qui vient de gagner 13-11 perd 12-13 et les deux autres équipes s’imposent pour 5-4 aux Athois. Sur une prestation décisive de Vincent Mahieu, David Bertoncini et Geoffrey Vandenabbeelen à 13-8, 13-0 et 13-5.

En P2, chez les Lessinois 2 de Brandon De Keyzer, "deux victoires d’affilée viennent rassurer après un début de saison difficile. Contre Mons 3, nous sommes à 2-1, Ils reviennent à 3-3, nous gagnons 5-4. À Elouges 2, nous prenons deux matches par tour pour 6-3."

Guy Willems et Lessines 4 recevaient Mons 5. "Nous sommes menés 1-2, nous revenons à 3-3 et c’est la gagne à 6-3."

Les Tournaisiens 1 de Geoffrey Colin "sont à 2-1 face à Élouges 2. On en perd deux à 10 et une à 11 et ils reviennent à 3-3. Nous gagnons le reste pour 6-3. À Tertre 1, c’est 3-0 pour nous, puis 4-2 et 7-2 en tout." Valentin Vercleven et la trois recevaient Tertre 1: "Un départ à 3-0 et tout de suite 5-1. Mais on prend le dernier tour à la légère et c’est 5-4 en tout." Fabien Duc et ses Athois 4 se trouvent menés 1-2 à Mons 5. "On revient à 3-3 et on gagne tout dans le dernier round pour 6-3. Contre Mons, on perd 1-2, de suite 1-5 et 2-7."

En P3, les scores sont rocambolesques. Tournai 4 survole à 3-0, 6-0 et 7-2 face à Tertre 3, puis 2-1, 4-2 et encore 7-2 contre Mons 2. Lessines 5 est allé s’imposer 7-2 à Mons 2, puis à 8-1 à Boussu, qui avait battu Lessines 6 à 7-2.

À Mons 6, les mêmes Cayoteux 6 sont à 2-1, 4-2 et 7-2. Lutosa 2 a gagné à domicile à 3-0, 6-0 et 8-1 face à Tertre 3.

En série B, ce n’est pas plus cohérent. Lutosa 1 inscrit 9-0 à Lessines 7 puis s’en va perdre 0-3, 1-5 et 3-6 à Tertre 4. Les Cayoteux montent à 2-1, 4-2, 6-3 face à Mons 7. Tournai 5, battu 1-8 par Mons 8, s’impose 2-1, 5-1 et 8-1 chez les Athois 3 qui avaient éliminé Lutosa 3 à 8-1. Les Lutosiens 3 perdront, à 1-8 encore, à Elouges 4. Quant aux Tournaisiens 2, ils ont souffert. "On est mené 0-3 à Tertre 4, puis 1-5 et on revient à 3-6. À Mons 8, c’est à nouveau 3-0 et 5-1, puis 7-2 pour eux."

Tournai en tête

En série honneur, les six clubs viennent d’entamer la deuxième des quatre séries de cinq rencontres. Le derby entre Tournai et Lutosa aura tourné… court. Lutosa prend une partie dans le premier tour puis perd tout. Encore à domicile, Tournai a surpris Monceau "à 1-2, 4-2 et 6-3 en n’abandonnant que deux parties à 12 et une à 11 !" Ath s’est bien battu à Monceau. "Menés 1-2, nous accrochons dans le second tour et nous revenons à 3-3, avant de nous incliner 4 à 5, avec pourtant la victoire à notre portée. À nouveau à l’extérieur, au club de La Botte de Momignies, les Athois s’imposent 2-1, 4-2, on passe à 5-2 et c’est 6-3 en tout."

Au général, Tournai compte cinq points devant Monceau à quatre. Ath à trois points. Lutosa, La Botte et Thuillies en comptent deux.