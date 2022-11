Maintenant, cap sur Fleurus pour Estaimpuis et Marine Van Neder

« Pas évident mais on se bat »

"Les mauvaises langues diront que sans Mel, ce n’est plus la même équipe, et que l’on n’y arrivera pas. Il faut être sot pour ignorer son rôle dans la dernière montée, mais je préfère rester optimiste et continuer à y croire fermement. Malgré les nombreuses blessures qui nous handicapent, on garde le moral et ce premier succès nous a fait un bien fou. Si on parvient à enchaîner avec un second à Fleurus, le maintien redeviendra accessible. Ce n’est pas toujours évident de s’entraîner à cinq ou six, mais globalement l’ambiance reste bonne et on essaie de se motiver chaque semaine", insiste une Marine plus déterminée que jamais. Une victoire samedi permettrait aux Estaimpuisiennes d’abandonner Fleurus à la dernière place tout en revenant à hauteur du Tremplin et de Stambruges, leur dernière victime, contre qui la meneuse s’est fendue de 17 points sur 44, soit près de 40% du total de son équipe. "Pourtant, je n’ai rentré aucun tir extérieur et mon seul lancer-franc converti en quatre essais était à peine plus acceptable, admet-elle avec modestie. Mais je me suis rachetée en pénétrations pour aider les miennes à l’emporter. Je souffle le chaud et le froid depuis près d’un an et ce match doit me servir à retrouver la confiance, la motivation et tout simplement le plaisir de jouer." Au centre d’un noyau aussi réduit, elle aura encore beaucoup d’occasions de s’exprimer.

Au vu de ses qualités, déjà maintes fois démontrées, on peut se demander si Marine Van Neder ne devrait pas viser plus haut. Plusieurs clubs se sont manifestés par le passé. Sans succès… "L’idée m’a parfois traversé l’esprit de tenter ma chance ailleurs mais cela n’a jamais été plus loin. L’envie de nouveauté m’est vite passée. Je me sens très bien à Estaimpuis, où mon temps de jeu dépasse la demi-heure en moyenne par match, et je suis même restée quarante minutes sur le parquet dimanche dernier. J’ai la chance de jouer en P1 alors qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je préfère donc y aller une saison à la fois, en voyant tranquillement ce que l’avenir me réserve." Un futur dans lequel elle se verrait bien jouer un jour aux côtés de sa petite sœur Alizée, 14 ans. "Le coach aimerait la rapatrier à Estaimpuis, où elle a aussi effectué ses débuts. Mais après un passage par Templeuve, elle a maintenant la chance de progresser au sein du projet Wapiti. C’est un beau parcours pour elle, et je n’en reste pas moins convaincue qu’on se retrouvera un jour sous le même maillot."