Il y a des rencontres dont on se souvient plus que d’autres. Arnaud Ladavid ne nous contredira pas quand on évoque le duel du week-end face à Pajot. "J’en ressors avec sept points de suture et certainement une belle cicatrice sur le crâne. Cela part de l’arcade sourcilière et cela remonte sur le front, sourit le numéro du TRC. Après deux minutes de jeu, alors que je déblayais dans un ruck, j’ai cogné quelque chose de dur. Je ne sais pas vous dire si c’est une tête ou un genou. Sur le coup, cela allait. Mais quand je me suis relevé, j’ai senti le sang couler sur mon visage. J’ai terminé la mi-temps de la sorte, en mettant de la vaseline sur la plaie. Mais le coach, Julien Debuchy, a eu raison de me sortir ensuite. Le risque d’empirer la blessure était trop grand. Je suis tout de suite parti à l’hôpital où on m’a posé sept points de suture. J’ai le droit à une cicatrice style Albator désormais".

Par la force des choses, le troisième ligne des Sangs et Or n’a pu assister à la fin de rencontre et à l’égalisation adverse sur la dernière phase de jeu. "C’est râlant pour ma part car je voulais aider l’équipe à gagner. Mais je n’ai pas senti trop de frustration quand je suis revenu au stade après l’hôpital. On savait que Pajot viendrait jouer dur et qu’il se battrait jusqu’à la fin. On en a eu la preuve avec ce match nul sur le tard. En soi, ce n’est pas un mauvais résultat. Il nous permet de rester sur le podium. Mais on sera obligé de faire un résultat là-bas. Ce qui n’est jamais évident car le terrain est très particulier".

Au repos ce week-end, les joueurs de la cité de Clovis s’entraîneront normalement. Mais ils auront le temps de panser quelques plaies. "Plus la saison avance, plus on a de blessures. Mais le groupe vit vraiment très bien. On est souvent quarante à l’entraînement. C’est plaisant. Notre objectif reste le Top 4. On est dans les plots pour l’instant. Mais on doit rester attentif, discipliné et en nombre. Si je suis un de plus anciens de l’équipe avec mes 37 ans, je n’ai commencé le rugby que depuis quatre-cinq ans. Je sens vraiment une belle évolution dans notre jeu. Ce n’est pas pour rien qu’on a quitté la R1 et que l’on prouve maintenant que l’on est bien à notre place en D3", détaille celui qui était bien à l’entraînement mercredi soir. "Mais sans contact", sourit Arnaud.

Notons qu’en prélude, l’équipe bis a poursuivi sa série parfaite grâce à sa victoire 40-12 contre Pajot 2. Cela fait neuf sur neuf !

Logiquement, Frasnes devait se déplacer à l’ASUB dimanche dernier. Mais vu les nombreuses absences, dues notamment aux blessures encourues dans le duel musclé face à Jette, Cédric Bleus a demandé un report. Ce qui a été accepté par le club de Waterloo. La date de la rencontre est déjà connue: ce sera le 27 novembre prochain.

Entre-temps, les Collines seront déjà en action de dimanche. Les Frasnois accueillent le Standard Chaudfontaine, actuel leader, à 13 h.