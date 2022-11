P3B: Harchies ne rime plus avec gâchis après son 9 sur 9

Après quelques semaines compliquées, l’équipe d’Harchies-Bernissart a bien redressé la barre ces dernières semaines et vient d’aligner trois victoires à la suite. Ce neuf sur neuf permet aux troupes de Jean-Charles Fabrel de remonter à la deuxième place du classement alors qu’une très grosse quinzaine attend le groupe. « On ne peut pas dire que l’orage est passé et que tout va désormais bien mais il y a effectivement beaucoup de progrès, notamment dans la façon dont nous parvenons à faire la différence en fin de partie, commente le coach qui sait que le jeu est encore perfectible. Que ce soit contre Belœil, Flénu ou Ghlin, nous aurions pu tuer le match bien plus tôt. Au contraire, on se fait peur inutilement et il faut encore progresser sur ce point. »