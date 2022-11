P3A: Ellezelles veut s'imprégner dans le Top 5

Une belle forme encourageante à quelques jours d’un duel décisif dans la course à la quatrième place contre Béclers. "On va faire attention car c’est une équipe supérieure qui prépare chaque rencontre avec grand sérieux. Didier Legrand est déjà venu nous visionner mais, heureusement, ce match ne sera pas encore capital en vue du tour final. Pour atteindre notre objectif, il faudra faire preuve de régularité et surtout éviter de reproduire les incidents de parcours qui nous ont ralentis lors de la première tranche. J’espère aussi pouvoir compter sur certains retours pour étoffer un groupe qui travaille bien en semaine. On a d’ailleurs remis un peu plus d’intensité à l’entraînement afin de monter en puissance dans les prochaines semaines", poursuit Yves Moreau qui sait qu’après Béclers, c’est Luingne qui viendra se poser sur la route de son équipe.

Bléharies veut montrer son vrai visage

Les Cleugnottes occupent toujours la sixième place malgré un partage quelque peu décevant à domicile contre Bléharies où le coach Jimmy Dubart était satisfait de la prestation de ses hommes: "Notre début de deuxième tranche n’est pas évident mais je suis content de la belle réaction du groupe après le match contre Béclers où nous n’avons pas montré notre vrai visage. Cette fois, même si le nul est globalement logique, on peut dire que la réussite n’était pas de notre côté puisqu’on encaisse le but égalisateur en fin de partie, ce qui est finalement fidèle à l’image de ce championnat où les surprises sont nombreuses."

Pour compenser certaines absences et notamment celle de Joseph Bruggeman, Jimmy Dubart a pu compter sur le retour d’Arnaud Dubart à Luingne: "On compose avec les circonstances. Avec un groupe composé de beaucoup d’étudiants, ce n’est pas toujours facile de bien s’entraîner en semaine. Quand Bruggeman et Emeric Filmotte seront rentrés, les résultats devraient suivre. Pour l’heure, on doit continuer à travailler pour corriger nos problèmes défensifs. On espère d’ailleurs réalise run résultat ce week-end contre le FC Tournai puis entamer une belle série pour remonter progressivement au classement. Si nous ne sommes pas encore rassurés sur notre sort, nous restons confiants pour la suite de la saison. Je reste persuadé que les points viendront par eux-mêmes."