P2A: Après la victoire de Kain contre Wiers, les cartes sont rebattues entre les derniers

Après s’être payé le scalp d’Obigies, Estaimbourg a récidivé à Anvaing prouvant son retour en forme. Isières aurait pu faire la bonne opération en battant le Pays Blanc B mais les troupes de Romain Delaby n’ont rien lâché et ne sont pas passées loin des 3 points.

Implacable lutte…

Un point contre Enghien, ce n’est pas mauvais mais insuffisant vu la situation de l’Union et les résultats de la Montkainoise: "C’est le premier mai qu’on fera les comptes, avance Géry Maquet qui avait pris place sur le banc. Par rapport à nos dernières sorties, le groupe méritait mieux pour son respect des consignes et l’organisation dont il a fait preuve. On a retrouvé des gens concentrés et concernés. Le match pouvait basculer à tout moment. On était au-dessus avant la pause. Dommage d’avoir dû jouer à dix pendant 38 minutes. Le nul est plus qu’équitable". Quid du nouvel entraîneur ? "On décidera après Biévène, on prend le temps mais on ne peut pas se tromper. Il va falloir gagner ce match et le suivant contre Wiers".

La Real B et Biévène ont quatre points de plus que les Mauves. Rony Roelen, dépanneur à rallonge s’est incliné à Ere après avoir battu Templeuve: "Je suis déçu parce qu’on a encaissé à la 92e, perdant un bon point qu’on aurait mérité. Une petite erreur individuelle évitable puisqu’on peut dégager le ballon. Péché de jeunesse. Les deux équipes ont joué pour gagner. Je suis en tout cas satisfait de la mentalité". Un intérim qui va se prolonger ? "Je n’ai pas encore discuté avec Denis (Dehaene)", termine Ronny.

À l’instar de Fabrice Leleu pourtant remonté sur ses troupes kainoises à la pause, Alain Sterckx était fier à l’issue de sa rencontre à Herseaux avec un passif remonté de trois buts ! "J’avoue que je n’en menais pas large à la pause au cours de laquelle j’ai gentiment réveillé mes ouailles… On a bénéficié de circonstances de match favorables: l’arrêt d’un penalty de notre gardien à 3-3. On n’a pas vu le jour en première période avant de nous reprendre ensuite. C’est un point qui risque de peser lourd. Quand le coach adverse me dit qu’il considère ce nul comme une défaite, ça veut dire qu’on a bien presté. Avec la Montkainoise, Herseaux et l’Union, on espérait secrètement un 7 sur 9 ; pour le moment, on est dans le bon surtout que je vais encore récupérer Vrancx, Carretero et Burgue", se réjouissait le coach des Bilingues.