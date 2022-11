P2| Le duo Liétard-Ergo démissionne à Wiers: « J’espère que leur sacrifice servira ! »

"On vit depuis quelques semaines des moments difficiles. Mon cerveau chauffe !" Christelle Durieux la présidente de Wiers était très affectée au moment de commenter la démission de son duo d’entraîneurs Michaël Liétard – Christophe Ergo: "Ils ont essayé d’aller chercher le meilleur de chacun. La préparation du match à la Montkainoise s’était bien passée. On mène et puis tout s’écroule. Il manque de caractère, d’esprit de groupe pour réagir quand on est secoué. On doit aussi jongler avec les blessés, suspendus et absents. La loi du foot est implacable: le classement, c’est le baromètre. La situation commence à devenir préoccupante. Nos coachs se sont sacrifiés pour donner un électrochoc, j’espère que les joueurs en prendront conscience. On va prendre le temps de réfléchir pour la suite, on ne peut pas se tromper à cette époque de la saison. On a une quinzaine de jours avec l’interruption la semaine prochaine".