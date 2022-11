P1| Surprise, Jeroen Debaveye quitte le BCJS Estaimpuis !

Ludo Guyot, qui a accepté en début de semaine de remplacer au pied levé le coach de son équipe B, doit maintenant trouver d’urgence un remplaçant pour son équipe fanion ! Un poste qui sera logiquement proposé, ne serait-ce que pour un intérim, à Tanguy Verbrugghe puisque le Mouscronnois dirige déjà les U18 et U21 du club. "On a un projet, qui est de rejoindre à moyen terme la Régionale, et Jeroen semblait le partager. Mais il a tout balayé d’un coup, donc il ne nous reste plus qu’à rebondir." En empochant samedi dernier sa quatrième victoire, la seconde en huit jours, le BCJS s’est repositionné en ordre utile pour jouer le haut de tableau. Espérons que ce nouveau coup dur ne viendra pas freiner son bel élan lorsqu’un déplacement difficile à Pont-de-Loup se présente justement avec la sixième place en jeu.