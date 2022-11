Formation des jeunes au Futurosport: Deinze et le Stade Mouscronnois vont devoir "collaborer"

Guy Brutsaert a rappelé que "la faillite de l’Excel a eu des répercussions à plusieurs niveaux. C’est pourquoi nous avons travaillé pour retrouver du foot de haut niveau pour trois raisons. On voulait relancer un écosystème économique grâce à l’élite et rester en adéquation avec les projets futurs. Pour la future école des Sports, il fallait garantir le haut niveau pour pouvoir conserver les subsides. On veut également pérenniser l’emploi des professeurs, moniteurs sportifs, éducateurs… Enfin, on voulait garder une opportunité de retrouver du football professionnel au Canonnier. Car un stade vide, cela se détériore vite. Après plusieurs mois de négociations, nous avons trouvé Deinze et ACA Partners qui sont l’investisseur idéal".

Au Canonnier ? Pas encore fait

Au Futurosport, l’actuel 9e de D1B voit l’opportunité de développer son école de jeunes, qu’il espère faire passer en catégorie élite 1 grâce au partenariat. "Pour les filles et les garçons au niveau national et international, détaille Serge Beerens, CEO de Deinze. Le Futuro est un centre reconnu en Belgique pour la qualité de sa formation humaine et sportive. Deux aspects importants pour nous. À terme, nous aimerions devenir un centre de référence grâce aux partages de nos forces. D’ici juin 2026 (date de la construction de la future école des Sports), on bénéficiera d’un outil de travail incroyable. Mais il était important de débuter au plus vite pour être en rythme de croisière à ce moment-là".

La venue des équipes de jeunes de Deinze doit se faire à partir du 1er juillet 2023. "Car il est impossible de faire cela en pleine saison. Cela doit se préparer. On doit notamment prendre contact avec ceux qui ont quitté Mouscron pour essayer de les faire revenir ". Quant à une utilisation future du Canonnier, le CEO détaille que rien n’est encore réalisé. "Cela fait partie du packaging. Mais nous devons encore en discuter en interne".

Si le retour d’une formation élite pour les gamins n’est pas une mauvaise chose en soi – si elle est bien structurée –, le projet ne plaît pas à tout le monde. À l’entrée du Futuro, une banderole avait été posée avec le message suivant: "Le seul projet à Mouscron est celui du Stade Mouscronnois". Le club, lancé après la faillite du REM, dispose également des infrastructures de la rue de la Barrière Leclercq. Les terrains et les horaires n’étant pas extensibles à souhait, certains se posent la question de la cohabitation. "Il faut plus parler de collaboration que de cohabitation, reprend Guy Brutsaert. Pour leurs jeunes, qui sont au plus bas niveau, l’arrivée de Deinze peut être une opportunité. On espère que les interactions seront possibles pour que tout le monde en profite. Une réunion a eu lieu avant pour les prévenir de l’arrivée du KMSK. D’autres suivront pour voir comment travailler ensemble". L’avenir nous dira comment fonctionnera le projet. Mais pour l’instant, Deinze semble clairement le plus grand gagnant.