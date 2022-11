Face à Templeuve, Néchin a émergé à l’expérience…

« On manque toujours l’occasion de profiter du bon plan, c’est énervant ! C’était déjà le cas à la Real il y a quinze jours, pestait Arnaud Croin le capitaine templeuvois. L’absence d’Andal a fait mal. Dans ce genre de match, il aurait pu marquer sur une petite occasion. Il s’est blessé jeudi, s’est testé à l’échauffement. Des faits de matchs nous ont été contraires : si on revient à 2-2 dans notre temps fort, il n’y a rien à dire. Malheureusement, on laisse des espaces et on se fait prendre en contre. Néchin a joué sur son expérience. Dommage parce qu’un point nous aurait fait beaucoup de bien surtout que dans l’envie et l’engagement, on ne peut rien nous reprocher. Je ne comprends pas non plus que pour la même faute, on exclut Dailly alors que Bariseau est descendu et son adversaire ne reçoit que la jaune ».