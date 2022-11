Championnat de Belgique: Pas de titre mais quelques médailles pour les Hurlus

Ce week-end, la piscine de Louvain accueillait les championnats nationaux en petit bassin de 25 mètres. 445 nageurs y participaient pour 1468 départs individuels et 80 en relais. 81 clubs étaient représentés dont certains "étrangers". Au niveau des performances, il faudra attendre les homologations officielles pour valider quelques records nationaux en catégories d’âges et aussi plusieurs records francophones et du District.