En Promotion, le VPC a dominé Ixelles à domicile (3-0). "Après une coupure de trois semaines, ce n’était pas évident, affirme Emmanuel Hagnéré. Mais les filles ont fait preuve de beaucoup de sérieux surtout Marie Kuczawski derrière. Au 3e set, j’ai voulu donner du temps de jeu à Fanny Durand. On finit d’ailleurs le match avec elle à la passe". Succès aussi dans la même série pour Lessines qui recevait Rixensart (3-0). "C'est un match qu’il fallait gagner et les filles, sans être spécialement dans un grand jour, ont fait le travail, indique Nicolas Rombaut. J’ai pu faire monter Jade Lefebvre au service et aux trois mètres. Et elle a parfaitement tenu sa place". Toujours dans la même série, échec sévère pour le PVTM qui n’a pas fait le poids à Tchalou (3-0). "En face, c’était super technique et bien organisé alors que c’était loin d’être le cas de notre côté, note Jérôme Hermand peu satisfait du comportement de son groupe. Même si on ne sera pas favori samedi face à Masnuy, il faudra aborder le match autrement", prévient l’entraîneur hurlu. En P1, le VPC a battu Farciennes à domicile dans une rencontre où son coach a dû faire preuve de beaucoup de créativité (3-1). "J'ai fait pas mal de changements, admet Yves Lefebvre. Comme Camille d’Hont, notre passeuse, était un peu malade, on a rapidement joué avec Sarah Comeyne comme option à la distribution. J’ai aussi fait appel à la polyvalence de Laura Decottignies et de Manon Paulet, qui ont changé de poste après le premier set. Et cela nous a plutôt réussi". En P1 toujours, l’OTT n’a pas montré grand-chose face à Basècles (0-3). "Leurs services nous ont tout de suite agressés, surtout ceux de Séléna Berton, observe Laurie Goffette. Et Manon Detournay et Jade Vivier ont fait le reste à l’attaque".