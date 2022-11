Aucune inquiétude à Moen malgré le 0 sur 12: "Si on prend quatre points par mois en moyenne, je suis un coach heureux"

Deux tiers de l’équipe sur la touche

Habitué à la victoire l’an passé, on était curieux de voir comment le groupe allait réagir au premier contrecoup. "Ma seule vraie déception de ce 0 sur 12, c’est le revers à Meulebeke. On était très bien jusque-là et on commet deux grosses erreurs qui nous coûtent le match. Mais le groupe a bien réagi. Face à Deerlijck (2e), c’était très serré. Le premier qui allait marquer allait gagner. Malheureusement, cela a été l’adversaire. Ensuite, on a joué le leader Wevelgem. Pour nous, ce sont des matchs bonus. On a vraiment offert une bonne copie. On jouait bien. Chaque équipe a eu sa mi-temps. On méritait le nul. Cela aurait été plus logique. Enfin, ce week-end contre Zedelgem, on peut refaire 10 fois le match, on le perd 10 fois parce que tout était contre nous. Sur le penalty, on subit une triple sanction. Il y a l’exclusion de mon défenseur, le fait que le frappé doit être refait alors que mon gardien était bien sur la ligne et puis le but. Même à dix, on a eu les occasions pour revenir. Mais on a rencontré des difficultés à marquer en l’absence de Garrevoet. On a eu quelques face-à-face, il en aurait certainement mis un. Mais on n’en veut absolument pas aux autres attaquants, comme Dos Santos par exemple. Car il a souvent effectué le bon geste mais il est tombé sur un très bon gardien. Il ne doit pas se poser de questions. Ensuite, on finit même à neuf avant de craquer. C’est dommage".

Dimanche au Racing Lauwe, les Jaunes et Noirs auront une belle occasion de se relancer face à l’avant-dernier. Même si… "L’hécatombe se poursuit. je suis privé de tout mon axe central. Leider, Merchiers et Vanderzipe seront absents. En tout, j’ai huit joueurs indisponibles. À l’entraînement, j’ai fait appel à trois espoirs pour compléter le groupe. Ce sera à ceux qui reçoivent leur chance de se montrer. Car je suis un peu déçu de cela. Quand j’effectue des remplacements en cours de rencontre, cela n’apporte pas assez de sang frais. Alors que les montants devraient tout donner pour me prouver que j’ai tort de les laisser sur le côté".

La Coupe comme objectif

Mais même si une nouvelle défaite venait sanctionner le duel, rien ne serait mal fait pour les Flandriens. "Depuis le début de saison, je répète à tout le monde qu’il ne faut pas s’emballer. L’objectif rester de s’installer dans le milieu de tableau. Si on termine entre la 8e et la 10e place, cela me va très bien. On a pris des points bonus contre des équipes plus fortes. C’est juste dommage de ne pas en avoir profité pleinement. Mais avec seize unités au compteur, je suis un coach heureux. Le groupe réagit toujours bien. Je leur ai dit:" Si on prend quatre points par mois, on sera sauvé aisément ". Cela nous amènerait autour des 40 alors qu’il en faudra certainement 7 ou 8 de moins pour se maintenir. On ne doit certainement pas s’inquiéter même si l’opposition de ce week-end risque encore d’être plus compliquée. Mais après, j’espère bien récupérer l’ensemble de mes forces vives, histoire de repartir sur une belle série".

Et preuve que la saison de Moen est une réussite actuellement, malgré le petit coup de mou, le KFC peut encore rêver d’une victoire en Coupe provinciale. "Au départ, on prend les matchs de groupe comme des rencontres de préparation. C’est toujours mieux que des amicaux. Puis, on en sort. On se dit que si on passe un tour, on va en Coupe de Belgique la saison suivante. Cela sert de carotte. On a ensuite eu un tirage favorable avec un duel face à une P4. On se retrouve désormais en demi-finale et l’appétit vient en mangeant. On a envie d’aller au bout ". D’autant que le prochain duel, ce sera face au White Star Lauwe de Nathan Leyder. Un joueur que connaissent très bien Greg et ses joueurs !