D2 ACFF| Trois buts en quatre matchs, la réussite boude un peu les Acrenois pour l'instant

Toutefois, le latéral droit ne se montre pas plus inquiet que cela pour une bonne raison. "On se procure les occasions. C’est juste qu’il nous manque ce petit truc pour trouver la faille. On doit juste faire le dos rond et travailler encore plus. C’est un peu un cycle. En début de saison, tout nous réussissait. Ici, c’est un peu moins facile. Mais lors de nos trois défaites, on a eu des opportunités. On doit juste bosser aux entraînements et se préparer car on va avoir beaucoup de matchs de la sorte. Face à des équipes qui mettent beaucoup d’envie dans les duels".

« Les longs ballons, ce n’est pas pour nous »

En début de rencontre, la Real a eu la mauvaise idée d’enchaîner pas mal de longs ballons vers Koné et Tacko. Si cela a marché par moments, comme sur les deux grosses occasions pour les attaquants, ce ne fut pas des plus efficaces. "C’était surtout tout l’inverse des consignes données par les coachs, précise Julien Toussaint. On devait justement faire tout l’inverse. Nous sommes tous des joueurs de ballon. Dès qu’on force sur les longues passes, on n’y arrive pas. Le cuir revient trop vite et on est obligé de réaliser de nombreux allers-retours. Dès que l’on ne pose pas le jeu, on rencontre des difficultés. De plus en plus, les défenseurs centraux sont de véritables tours. Sekou (Koné) a de nombreuses qualités mais pas spécialement celles dos au but. On doit jouer selon nos atouts".

Avec l’expérience et la sagesse qui le caractérisent, Julien Toussaint ne panique pas. "On connaît une mauvaise passe après notre bon début d’année. On voulait bien sûr enchaîner pour se mettre le plus rapidement possible à l’abri. C’est juste un peu dommage car on ne met pas tous les ingrédients, en ne respectant pas toujours les consignes. Mais je sais que chacun est capable de se mettre face à une glace, moi le premier, pour reconnaître qu’il n’a pas livré sa meilleure prestation. On doit juste retravailler comme on pouvait le faire en entame de championnat ".

Le discours était sensiblement le même dans le chef de Vinny Mayélé. "Quatre matchs sans gagner, cela commence à faire long. Cela vient un peu ternir notre entame. Mais on ne voit pas les symptômes d’une équipe malade. Cela ne trotte pas encore dans les têtes. Il y a surtout de la déception. Ce qui prouve que l’on en veut. À nous de travailler pour inverser la tendance".

Pour expliquer la mauvaise passe actuelle des Acrenois, Fabrice Milone avance les mêmes raisons que ses deux joueurs. "Contre Solières, on a été 65 minutes dans leur camp. Ici, ce fut encore le cas pendant 50 minutes. On a de très belles combinaisons dans la partie adverse. Mais on ne parvient pas à se montrer réellement dangereux. Un petit grain de sable grippe la machine actuellement". Auteur de 7 buts en 8 matchs, Sekou Kone connaît un creux. Mais il faut dire que le buteur-maison n’est pas toujours servi dans les meilleures conditions. "Il a marqué de partout en début d’année et nous a sortis de pas mal de situations. Ici, il est un peu dans le dur et il a parfois tendance à forcer. Il lui manque cette petite envolée ou le crochet décisif. Mais c’est logique qu’il ne puisse pas toujours faire la différence seul. On n’a pas 10 000 solutions pour l’épauler. Jérémy Houzé (NDLR: très bien monté dimanche) à un style différent, Bouba Tacko est plus un pivot. On va devoir trouver des solutions en interne. On va régler cela dans la semaine".

Avec 19 unités au compteur, rien n’est mal fait pour les Camomilles. Mais il ne faudrait pas que la situation s’éternise. "C’est frustrant d’enchaîner les défaites. On relance certaines équipes derrière nous qui ont besoin de points. On revient plus à notre place, comme on le dit depuis le départ. Toutefois, on doit rester vigilant car il y a pas mal d’équipes à 18 points. Dans tous les cas, il n’y a que le travail qui va payer".