Cyprien Godart, couteau-suisse du Vautour

Quant à la finale, Cyprien reconnaît qu’il n’y avait pas grand-chose à faire pour les Vallois, tant les Liégeois étaient impressionnants. "Ils évoluent sur une autre planète. Ils étaient tout simplement trop forts pour nous. Et en particulier pour moi, qui évalue mon niveau à celui d’un vrai 700, alors que les joueurs du Bayards sont les meilleurs 1000 de Wallonie. Je n’ai pas l’habitude d’évoluer face à de tels adversaires, mais c’est ce que j’aime dans le sport: affronter des gens qui me sont supérieurs et contre lesquels je peux apprendre plein de choses."

B-4/6, ancien kiné de l’Excel et… vice-champion du monde de boxe

De fait, quand il s’agit de se dépasser, Godart n’est jamais bien loin. Ancien B-4/6 au tennis, Cyprien a aussi évolué en P2 au foot, à Havinnes, avant de devenir le kiné de l’Excel Mouscron. Ajoutez à cela ce qui reste peut-être la plus belle ligne au palmarès du Vallois: un titre de vice-champion du monde de boxe chez les -56 kilos décroché en 2016 en Croatie et vous obtiendrez le prototype-même du sportif accompli. Mais aujourd’hui, c’est padel à 100%. "J’ai débuté ce sport il y a deux ans et je n’aurais jamais cru que j’y prendrais autant de plaisir. Les deux victoires par forfait en poule me laissent d’ailleurs un goût de trop peu: j’aurais aimé jouer encore plus en cette fin de saison."

Le ballon rond mis de côté en attendant une opération à la hanche prévue en décembre, que "Cyp" se rassure: il aura encore bien l’occasion de caresser la petite balle jaune dans le futur. L’ère du padel ne fait que commencer.