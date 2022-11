Flamant est l’auteur de la première rose dès la 5e, bien servi par Vanderroost. À la 25e, Vanderroost file seul au but et isole Schreyers qui double la mise. C’est 2-0 à la pause. À la 55e, Bermejo adresse la dernière passe à Neukermans pour le 3-0. Flamant fait 4-0 sur un service de Hajaje. Le score de forfait est atteint par Thieffry qui reprend idéalement un corner botté par Dewulf.

Esplechin – Squadra Mouscron 0-3

Une très belle équipe de la Squadra et une formation esplechinoise des mauvais jours. L’équipe locale s’est mis la pression toute seule est s’est montrée incapable d’élever son niveau de jeu. De plus, les visiteurs étaient soutenus par une belle chambrée de supporters ayant fait le déplacement. El Housni ouvre le score à la demi-heure et Brouillard double la mise à la 42e. Si on peut noter une occasion pour le local Hendoux en seconde période, c’est Adam qui fera 0-3 à la 80e.

Pays Vert B – Ere-Allain B 0-1

Un penalty arrêté par le gardien visiteur. Quatre tirs sur les poteaux venant des pieds de Dubois, Collie et Paternotte à deux reprises. Trois face-à-face perdus avec le gardien adverse. Le but s’est refusé avec obstination à la formation locale qui va boire le calice jusqu’à la lie en se faisant surprendre par Belbecir à la 17e sur la seule occasion à mettre à l’actif des visiteurs. C’est même à un véritable siège de la cage adverse auquel on assistera en seconde période mais rien n’y fera. Dominer, et même outrageusement, n’est pas gagner. Le Pays-Vert l’a appris à ses dépens.

Havinnes – Péruwelz B 2-3

Une défaite imméritée au cours de laquelle Péruwelz a fait preuve d’un réalisme déconcertant. Lancé en profondeur, Gomis entame la marque à la 21e (0-1). On réclamera ensuite en vain un penalty qui semblait évident pour les locaux. Gomis, le buteur, supplée son gardien à même la ligne à la 45e. Un coup franc du local Flamand vient percuter le poteau dès la reprise et sur le contre Debruxelles fait 0-2. Une faute est commise sur Flamant à la 55e, Leroy convertit le coup de réparation en deux temps. Denis fait 2-2 suite à un nouveau penalty accordé pour une faute de main. À la 89e, Dubois émerge victorieusement d’un cafouillage et fait 2-3.

Escanaffles A – Thumaide A 0-0

Une mi-temps initiale sans trop d’occasions et donc une parité logique à la pause. Le rythme reste peu élevé à la reprise et on parvient juste à noter une belle occasion pour les visiteurs à la 50e à laquelle Hempte répondra dix minutes plus tard sans plus de réussite, en touchant toutefois le montant.

FC Tournai B – Velaines A 1-3

C’est par un coup franc de Duret bien repris par Bourichon que les visiteurs vont prendre l’avance à la 5e. Lacroix double l’écart à la 17e à la suite d’un contre rapidement mené. Zouggar élimine ensuite deux adversaires et rapproche les siens à la demi-heure. C’est 1-2 à la pause. À deux reprises, un défenseur visiteur vient suppléer son gardien à même la ligne en début de seconde mi-temps. À la 50e, Bourichon fait 1-3 avant que Velaines mette le rideau derrière et assure sa victoire.

FC Luingne B – Bléharies A 1-1

Une première période d’abord dominée par les locaux qui voient leurs hôtes émerger dans le dernier quart d’heure. C’est 0-0 à la pause. Bléharies se montre supérieur après les citrons et Marghem ouvre la marque à la 72e (0-1). Debels va égaliser d’un tir contré qui termine sa course au fond des filets à la 80e.

Béclers A – R.F.C. Hérinnes 4-1

Dès la 2e, une longue remise en jeu de Velghe est déviée par Lust vers Deparis qui ouvre la marque. À la 4e, même phase de jeu, avec les mêmes joueurs et second but de l’après-midi pour Deparis. Cozic fait 3-0 d’une frappe croisée venant ponctuer un beau mouvement collectif. À la 45e, une faute sur Bapes débouche sur un penalty qui est transformé par Messian. C’est 3-1 à la pause. Le rythme baisse d’intensité en seconde période et il faudra juste encore noter un nouveau but des locaux inscrit par Deparis sur un service de Velghe à la 80e.