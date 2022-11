Maffle toujours solide troisième

Alors que Mons-Hainaut B concédait sa première défaite de la saison à Profondeville, Maffle a poursuivi sa belle série en décrochant une 6e victoire contre une équipe engagée dans la course au maintien tout en ménageant Antoine Meunier, diminué par une entorse. « Ce fut laborieux et on voit qu’il nous reste du travail car l’équipe adverse a livré une grosse première mi-temps avec une grosse réussite à distance. Il a fallu resserrer la défense et si certains joueurs étaient moins en forme que la semaine passée, ceux qui sont sortis du banc ont pris le relais avec brio. On aurait pu faire mieux à la finition et aux lancers mais cette victoire fait du bien avant le déplacement de vendredi à Braine », commentait Patrick Verdun qui pourra aborder le match chez les leaders sans la moindre pression. V.C.