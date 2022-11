Les scores par période: 5-1, 10-1, 5-2, 5-0. Dauphins Mouscron: Tom Lepoint, Émile Goret, Clément Croquet (3), Alexis Durand, Rotyslav Naumchyk (2), Maxime Desloovere (3), Julien Donche (1), Nathan Quoirez (2), Hiliane Zaoui (5), Valentin Roussel (2), Samy Labreg (5), Julien Reinquin (2), Guillaume Wartelle-Hugues.

On se doutait bien que la venue de la lanterne rouge en terres hurlues n’allaient pose aucun problème aux Dauphins. On en a rapidement eu la confirmation. En même pas quatre minutes, Zaoui (deux fois), Croquet et Labreg avaient déjà fait passer le marquoir à 4-0. Desloovere y allait également de sa rose en 20 secondes de la fin de la première période. Et le but de Wallijn sur le gong était finalement des plus anecdotiques.

Anecdotiques parce que dans la foulée, les Hurlus déroulaient. Ils en passaient dix à leurs hôtes du jour avant la fin de la première mi-temps. Chaque local (ou presque) y allant de sa petite rose. À 15-2 pour le retour aux vestiaires, le match était terminé. Il suffisait de le gérer tranquillement. Toutefois, connaissant le pointillisme de Gabo Gallovich, on se doute qu’il n’a pas apprécié les deux goals pris dans le 3e quart. On imagine bien que l’entraîneur du RDM l’a fait comprendre à ses joueurs qui offraient un dernier festival dans la dernière période avec un 5-0 bien tassé grâce à des réalisations de Donche, Zaoui (2) Quoirez et Labreg. "Ce fut une victoire facile et un bon match, détaille Julien Donche. Enfin, c’est relatif car on encaisse sur quatre grosses erreurs de marquage. Il faudra éviter de reproduire cela dans les prochaines semaines". Car c’est un déplacement à Anvers et la réception de Malines qui attendent les Hurlus.

Louvain – Tournai 11-12

Les scores par période: 3-2, 2-4, 2-5, 4-1. CN Tournai: Florent De Backer, Florent Boulogne, Mael Leseney (2), Matis Baouche, Justin Kubat (1), Guillaume Kubat (3), Jules Keunebrock (1), Eloi Minet, Albert Minet, Hector Droulez (1), Alexandre Kubat (4), Sandor Hirbek, Thibault Parent.

Sur le papier, Tournai avait un match prenable dans la petite piscine de Louvain. Mais les choses se sont compliquées d’entrée avec la blessure des deux gardiens titulaires. C’est finalement Florent De Backer, un U19, qui a pris place dans les cages. Sam Gomez devait aussi déplorer l’absence de Mehdi Sidhoum. Ce qui l’obligeait à faire varier sa tactique.

Malgré ces différents coups durs, les visiteurs rentrent bien dans la rencontre. Grâce à une haute intensité, ils parviennent à rester aux basques louvanistes dans le premier quart (3-2) avant de faire la différence dans les deux suivants. Les buteurs tournaisiens sont enfin en verve et scorent à neuf reprises. Cela permet à l’équipe de mener 7-12. Avant de se créer une petite frayeur. "Match géré de belle manière malgré toutes les mauvaises nouvelles arrivées en dernières minutes, détaille le club sur sa page Facebook. Florent a fait le boulot dans les cages et quel gros match de la part de tous les joueurs malgré une première période plus accrochée. L’équipe a su imposer son physique et sa vitesse jusqu’à quelques minutes de la fin. Seul point négatif: le petit relâchement dans les dernières minutes qui coûte 4 buts sur des envois à distance ! Il ne faudra pas commettre de telles erreurs contre Malines la semaine prochaine".