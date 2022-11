Le TEF Kain perd des points précieux

Cette défaite contre Soignies est plus inquiétante que celle subie la semaine passée. Le coach adjoint Ludo Peeters n’avait pas peur de pointer du doigt ce qui a manqué à son équipe. « Nous n’avons pas joué. Nous avons eu un mauvais taux de réussite aux lancers francs et aux shoots comme à Montagnard. Il n’y a pas eu de réaction d’orgueil de la part des joueuses. Soignies mérite sa victoire bien que je pense que nous avions largement les qualités pour les battre en jouant mieux. En fin de troisième quart, il y a eu un problème dans le comptage des points, ce n’est pas une excuse mais ça pèse dans la balance car la défaite n’est que d’un point à la fin. On va demander aux filles de jouer libérées cette semaine pour nous relancer. » S.F.