Le BC Blaton a connu une nouvelle défaite à Colfontaine. Les Iguanodons ont pêché à la finition aux lancers francs avec un total de 19 sur 39 trop faible pour prétendre accrocher le GGBC.

Ce chiffre est la principale cause de cette défaite selon l’entraîneur Thibaud Péridaens. "On rate trop les lancers francs que nous allons chercher, c’est certain. Le placement défensif peut être meilleur aussi. Nous commettons des fautes et prenons des shoots rapides. Le match était serré mais nous faisons de belles choses. Colfontaine était solide. La semaine prochaine, nous voudrons gagner et Mons également car les deux équipes sont en fond de classement et ont besoin de victoire. Nous sortons de trois courtes défaites ce qui est râlant car avec une seule victoire en plus, nous serions dans une situation moins inconfortable."