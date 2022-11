La série noire continue pour le Tremplin

Malgré deux victoires salvatrices en début de saison, Mouscron est en plein marasme avec l’obligation d’aligner pléthore de joueuses de son école de jeunes pour être en nombre suffisant . Le mieux placé pour parler de cette situation pesante est sans doute l’entraineur Patrice Châtelain qui fait preuve de patience dans ce contexte. « Nos jeunes dépannent mais en prennent plein la tête. Cela fait partie de leur apprentissage. Elles n’avaient rien à perdre et pouvaient jouer sans pression. Pour ce match encore, les dés étaient jetés dès le départ avec l’absence de Julie Billet et seulement deux seniores sur la feuille de match. Oudaha et Seynhaeve ont dépanné à la mène. Nous avons perdu beaucoup de ballons ce qui explique le score. » Le Tremplin se déplacera à Kain samedi. S.F.