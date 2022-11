En manque de points en P1, les hommes de G. Vandenbulcke pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque dès la 6e via un corner rentrant de Chibrac. Mais peu après le quart d’heure, la partie va connaître son premier tournant. Sur un centre, Ameye pousse légèrement son opposant et l’homme en noir désigne le point de penalty. La sanction est double puisque le défenseur est sévèrement exclu ! Vancoillie stoppe le péno, mais le juge de touche le fait botter une seconde fois et Hollevoet le transforme. Si Dos Santos loupe le 2-1, Capelle fait 1-2 d'une superbe frappe juste avant la mi-temps. Après la pause, les locaux font le siège du but de Zedelgem, sans parvenir à marquer. Jusqu’à la 80e minute lorsque Verschuere remet les équipes à égalité. À trois minutes du terme, Moen se voit réduire à 9 après l’exclusion de Leyder. C’est finalement dans les arrêts de jeu que Behaeghel donne au score son allure finale d’une frappe croisée.

Zwevegem – Dottignies 0-1

Face à un concurrent direct au Top 5 de la P2, les Dottigniens ont à nouveau signé une prestation très aboutie. Comme c’est le cas lorsqu’ils évoluent sur terrain synthétique. Dominants, les visiteurs sont récompensés de leurs efforts lorsque Mestdag pousse le cuir dans ses propres filets (38e). Le score ne bougera plus malgré les trois ou quatre occasions franches créées par les troupes de P. De Vreese. Ces derniers ont d’ailleurs souffert dans les derniers instants, lorsque Zwevegem s’est enfin décidé à mettre le nez à la fenêtre.

Jespo Comines – La Panne 3-1

En P3, partie à sens unique lors de laquelle les locaux ont eu le monopole du ballon du début à la fin. Peu avant la demi-heure de jeu, Moons met les siens aux commandes, imité cinq minutes plus par Saigot. Sur du velours, les Cominois voient pourtant La Panne revenir au score via Labihi, juste avant la pause. Arffak fera encore 3-1 à la 63e et le score n’évoluera plus. "Le score aurait pu être plus lourd, soulignait M. Dejonckheere. Je suis très content de la prestation de l’équipe. Les résultats de nos concurrents nous permettent d’ailleurs de recoller au Top 3."

Gits – Ploegsteert 1-0

Battus par le plus petit écart, les visiteurs ont pourtant livré une belle prestation. Avec plus d’efficacité, ces derniers auraient pu mener par deux ou trois buts avant la pause. Malheureusement, ils se feront crucifier par Moeyaert à vingt minutes du terme. "Je suis évidemment très déçu du résultat, mais je ne peux que me montrer satisfait du jeu proposé, expliquait le T1 visiteurs. Nous méritions au moins une unité, mais les locaux ont su concrétiser leur seule et unique occasion."

FC Houthem – Menin 1-1

Après leur joli 6/6, le onze de Thomas Magry avait à cœur de remettre le couvert face à un Menin, une autre équipe du bas. Sans arbitre officiel, c’est un joueur visiteur blessé qui prend le sifflet. Quelques-unes de ses décisions font monter le ton, mais aucun but n’est inscrit avant la pause. À l’heure, les locaux ouvrent la marque via Leroy. Dix minutes plus tard, D’Haene remet logiquement les deux équipes à égalité. "Nous étions meilleurs sur l’ensemble du match, déclarait T. Magry. Si notre manque d’efficacité nous empêche d’empocher les trois points, je préfère retenir notre belle série de trois matches sans défaite."