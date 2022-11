La belle série a pris fin pour Luingne

La belle série de clean-sheet permettant d’accumuler les bons résultats s’est achevée à Solre pour le promu luingnois. Et pourtant, tout avait bien commencé pour les troupes de Giovanni Seynhaeve. Un corner visiteur voyait la reprise de Louage repoussée par la défense solrézienne mais Catteau a bien suivi pour placer le cuir au fond des filets. Assez bizarrement, ce but va anesthésier les visiteurs. Trop loin des hommes dans l’entrejeu, Luingne subit en perdant de nombreux duels et concède beaucoup de phases arrêtées. Sur celles-ci, les grands gabarits locaux créent le danger devant Ranieri. Notamment Boulanger qui se charge d’abord d’égaliser avant de donner l’avantage à ses couleurs sur autant de headings.

La seconde période luingnoise sera meilleure mais les actions dangereuses trop peu nombreuses. On notera cependant la belle occasion offerte à Tambour et stoppée sur la ligne de but solrézienne. Même en prenant tous les risques derrière en passant à trois défenseurs, Luingne ne parviendra pas à arracher une unité. Toute bonne chose à une fin pour le promu qui recevra Molenbaix samedi avec pour objectif audacieux d’effacer au plus vite cette désillusion dominicale.