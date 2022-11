À la 7e, Leopardi arrête un penalty visiteur. Cinq minutes plus tard, Houtaing déflore la marque par l’entremise de D’Hautcourt. Dominateurs, les locaux doublent la mise peu avant la demi-heure sur un penalty transformé par Lefort (2-0). À la reprise, les Hurlus jouent leur va-tout et se rapprochent à un quart d’heure du terme par Latrache sur corner. Les gars de la Berlière plient mais ne rompent pas et à quelques minutes du coup de sifflet final, Cincinnato rassure ses couleurs en inscrivant le troisième but local. Plus rien n’arrête le leader du classement.

Wiers B – Havinnes B 2-1

Peu avant le quart d’heure, la première possibilité locale est à mettre à l’actif de Boucq. Sur l’action qui suit, Drouillon déflore la marque (0-1). La réaction locale ne tarde pas et sur un corner botté à la demi-heure, Ronfaut parvient à remettre les pendules à l’heure. Les Wiersiens poussent après le repos et trouvent la récompense de leurs efforts par Labella qui offre trois points précieux aux siens. Belle opération pour Wiers B qui se relance bien dans la course au tour final.

Taintignies A – Béclers B 7-0

Le gros pressing de Taintignies n’a pas permis à Béclers d’avoir voix au chapitre. Les locaux se sont montrés décisifs sur la plupart de leurs phases arrêtées et sont rentrés aux vestiaires avec le score de forfait amené par Depauw, De Stommeleir, Comblée et Eckman (2). En seconde mi-temps, les changements ont permis aux locaux de garder le résultat dans un premier temps, avant de creuser l’écart via Coppieters et Pluquet.

Thumaide B – Anvaing B 0-0

La rencontre s’est jouée dans une bonne ambiance. Après une première période hachée qui s’est cantonnée principalement dans le milieu de terrain, Thumaide remonte avec d’autres intentions en proposant plus de mouvements collectifs. Mais les occasions franches de Cossement, de Quintin et d’André n’aboutissent pas. Thumaide fait du surplace et espère de retrouver rapidement le chemin de la victoire.

Bléharies B – Leuze-Ligne. B 2-1

Les deux équipes ont du mal à proposer du beau football. En première mi-temps, Lignette aurait pu prendre l’ascendant sur deux duels, mais le gardien adverse se montre plus fort. Après la pause, Bléharies se réveille et ouvre rapidement la marque sur un coup franc rentrant de Di Carlo. Lignette revient quelques minutes plus tard sur un penalty converti par Thayse. Après l’heure de jeu, Di Carlo tire un penalty sur le poteau, mais le reprend dans la foulée pour le 2-1. La rencontre reste équilibrée avec des occasions de part et d’autre. La physionomie du match aurait pu s’orienter vers un nul logique.

Wodecq B – Brunehaut A 2-1

Première mi-temps partagée. À la 12e, Baguet récupère un coup franc tiré des 25 mètres par Decroie et perd ensuite son duel avec un défenseur qui pousse malencontreusement le ballon dans son propre but (1-0). Brunehaut rétablit la parité sur un centre tir de Cardon au coin du grand rectangle à la demi-heure. Vers l’heure de jeu, Baguet est à la conclusion d’un beau mouvement collectif qui se termine en coup du sombrero entre Reboud et Sanchez. Wodecq reste concentré jusqu’au terme, ne laissant aucune possibilité à Brunehaut de revenir.

Rongy B – Barry-Carrières 1-3

Le début de la rencontre s’est joué sous le signe de l’équilibre avec des opportunités des deux côtés. Bourgeois ouvre la marque à la 20e sur une longue transversale de son défenseur central. Barry revient rapidement sur une longue touche reprise en un temps par Dehouck. À la reprise, Rongy revient les 10 premières minutes. Une mésentente entre le gardien et un de ses défenseurs permet à Barry de prendre l’avantage via Vanobbergh. Les visiteurs fixent le score à la 70e via Balibino qui exploite bien un ballon en profondeur mal négocié par la défense de Rongy. Les visités se sont tiré une balle dans le pied en seconde mi-temps.