Enghien assure le minimum

Enghien n’avait pas la tâche la plus difficile en accueillant un Fleurus à l’effectif réduit et en grande difficulté à l’avant-dernière place. Cette victoire arrachée après une prolongation ne fait pas sauter au plafond du côté de la JSE à l’instar du coach, Christophe Deglas. « Il nous reste du travail car nous avons encore trop de difficultés à inscrire nos opportunités. Fleurus s’est bien battu à 5. Elles avaient une bonne organisation. Nos shoots ne rentraient pas et le match restait incertain. Le fait de pouvoir tourner et de nous maintenir soudées en défense nous a permis de tenir bon en fin de match. Nous avons résisté en nous encourageant. Nous avions besoin de gagner ce match mais chapeau bas à Fleurus pour leur prestation. » S.F.