Une défaite bien trop sévère pour des Brunehaltoises frustrées par l'arbitrage

C’est un groupe brunehaltois au complet qui entame cette deuxième rencontre à domicile devant une belle chambrée. Si le marquoir met du temps à décoller, les deux équipes font jeu égal et s’illustrent par de belles défenses. Les locales n’affichent aucun complexe face à une équipe s’appuyant sur plusieurs joueuses professionnelles dont un trio croate particulièrement redoutable. Après le 15-10 initial, Courtrai hausse le rythme alors que Diakite et Arfaux sont déjà à trois fautes. Après le repos, alors qu’on craint les habituelles difficultés des locales à maintenir le rythme, c’est l’arbitrage qui va anéantir les dernières illusions de nos régionales. Tel Lucky Luke, le duo arbitral siffle plus vite que son ombre, trop souvent en défaveur des locales qui perdent quatre joueuses, Bineta Ndoye étant d’ailleurs renvoyée directement au vestiaire. Si Courtrai s’impose assez logiquement, l’écart au marquoir est finalement exagéré au vu des prestations des deux équipes. Les Flandriennes n’ont pas vraiment séduit alors que le jeu agressif de Brunehaut n’a pas été récompensé.

Comme la plupart de ses coéquipières, la capitaine Ramata Diakité était évidemment frustrée par les circonstances de match: "C’est rageant de voir un tel arbitrage même si ça ne justifie pas notre défaite. En face, il y avait de l’expérience, des filles qui nous ont mis en difficulté à distance et nous avons affiché quelques manquements en défense. Le positif, c’est que l’équipe n’a rien lâché, qu’on n’a jamais baissé les bras."

Des propos relayés à juste titre par Lorine Gobert, elle aussi très déçue par l’arbitrage: "C’était assez correct en première mi-temps puis un des deux arbitres a décidé de se faire remarquer. C’est vraiment dommage de voir ça en Division 1. Nous ne réclamions pas la victoire mais nous avons montré qu’on peut se frotter à une équipe qui s’entraîne régulièrement deux fois par jour alors que nous tournons en moyenne à trois entraînements par semaine. Les spectateurs auraient pu voir un beau match. Il n’en aura rien été à cause de toutes ces fautes offensives injustement sanctionnées. "

Reste que cette rencontre servira d’excellente répétition avant le gala de coupe de Belgique face à Malines qui tombera avant un duel ô combien important face à Lummen.