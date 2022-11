L’évolution du score: 5-4 à la 10e, 16-11 à la 20e, 20-18 à la pause, 24-25 à la 40e, 29-30 à la 50e et 35-35 à la fin. Estu Tournai: Louis Denays, Tanguy Lefebvre, Simon Devemy (1), Arthur Huart (6), Adrien Voglaire (3), Marc Mwamba (1), Frédéric Mespouille, Jules Kieffer (3), Nazim Maamir (12), Tom Bonnet (7), Nassim Haouari, Valentin Dassonville (2), Benjamin Becquet et Hugo Federspiel.

Que nous disait Romain Poix mercredi après la victoire en Coupe ? "On va tenter de réaliser certains coups durant ce 2e tour". Et le coach de l’Estudiantes Tournai n’avait pas menti. Il n’aura fallu que quelques jours à lui et son groupe pour le prouver. Sur le parquet du leader, Eynatten, les Tournaisiens ont arraché un superbe nul. "Voilà notre premier coup. Et il est très bien fait ! On avait précisé aux joueurs qu’on devait d’abord mettre les bons ingrédients et que le reste suivrait naturellement. Ce qui a été fait samedi soir voire très bien fait ! On sort extrêmement satisfait de cette rencontre. On est le premier club à faire perdre des plumes au leader. Qui plus est chez eux ! Cela prouve que l’on peut aussi être compétitif loin de nos bases. C’était parfois plus compliqué en début de saison. Cela prouve que l’on progresse !"

Les Tournaisiens progressent également dans leur gestion des événements. Par le passé, ils ont parfois eu tendance à avoir des trous d’air et à ne pas savoir s’en défaire. Ce ne fut pas le cas cette fois. "On a été menés de plusieurs buts en première période mais on n’a jamais lâché. Comme on s’en doutait, Eynatten a proposé un jeu très rapide. On a parfois eu du mal à les contenir car ils le maîtrisent à la perfection. On n’a pas paniqué et on a utilisé le même système. Cela nous permet de revenir aux vestiaires avec 18 buts marqués (20-18). On revient encore plus motivé et plus efficace en 2e. Cela nous permet de prendre les devants dès la 35e. On gardera l’avantage jusqu’à la 58e. Puis, ce sera le jeu des deux dernières minutes. Cela pouvait basculer d’un sens comme de l’autre. On défend parfaitement une balle de + 2 en leur faveur puis une autre où ils pouvaient reprendre l’avantage. On a également une balle de match. Mais on n’a pas su trouver la meilleure solution dans la bonne défense adverse".

S’ils auraient pu repartir avec un succès, en ayant un viatique de quatre buts à quelques minutes du terme, les Estudiantins étaient pleinement satisfaits de cette belle unité. Et on les comprend tout à fait. "S’il y a une pointe de regret, elle est vraiment très légère. Car on aurait aussi pu perdre ce match. Eynatten n’est pas leader pour rien. Ils n’ont rien lâché. Nous, on a connu une petite baisse physique. Mais c’est logique vu l’intensité de la rencontre. Il y a quand même eu 70 buts, sans compter les tirs ratés. Cela prouve que chacun a tout donné". Au classement, l’Estu est 8e mais a grappillé une unité sur Hubo. "On reçoit Sasja la semaine prochaine qui sort d’une grosse victoire. Mais on va tenter de refaire un coup".