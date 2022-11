Le Thieulinois Nicolas Becq remporte le Gant d’Or 2022 : « C’est le Graal pour un pelotari »

À Nivelles, le Frasnois avoue qu’il a passé un début de soirée compliqué. "Jouer à la balle devant 1 000 ou 2 000 personnes, cela ne me fait rien. Mais assister à cette remise des prix, c’était autre chose. Je ne cache pas que j’avais la boule au ventre, sourit Nicolas. On m’a dit que j’étais assez blanc et stressé. Quand on a été appelé pour le moment décisif, il y avait des slides pour annoncer le 5e, le 4e et ainsi de suite. Et jusqu’à la dernière seconde, je n’ai pas voulu y croire".

Et pourtant, il n’y a pas vraiment eu de suspense. Le dernier homme du Wolfpack s’impose avec 116 points d’avance sur son coéquipier, Tanguy Metayer. (NDLR: Ese De Mor, Benjamin Dochier et Dimitri Dupont complètent le top 5 dans cet ordre). "Je suis content de gagner avec une telle avance. Car cela vient récompenser une belle saison. J’ai réalisé un gros premier tour, j’ai été présent dans les grands tournois".

« Un 2e Gant d’Or ou le titre ? Le titre bien sûr »

Mais collectif devant l’éternel, Nicolas Becq tenait surtout à mettre en avant ses équipiers. "Car sans eux, impossible d’obtenir une récompense individuelle. J’avais déjà fait de belles saisons. Les gens voyaient le joueur mais ils avaient plutôt tendance à voter pour ceux qui gagnent des titres. Ce fut notre cas cette saison et c’est grâce au groupe. Car, même si elle se termine parfaitement, cette saison n’a pas toujours été évidente. C’est collectivement qu’on a su faire la différence en saison régulière et lors de nos très bons play off. Je pense, par exemple, à la lutte aller contre Kerksken où Tanguy Metayer et Donatien Delbecq ont réalisé un boulot admirable. Le lendemain, comme on livrait avec le vent, c’est moi qui ais reçu le plus de balle. Chacun a su apporter sa pierre à l’édifice".

Comme un symbole, c’est Tanguy Metayer, aussi présent sur le podium, qui a pu féliciter en premier son équipier. En 2019, ce fut l’inverse. "Cela m’a fait vraiment plaisir. En 2019, c’était compliqué car Thieulain avait réalisé une toute grosse saison. Nous deux aussi. Mais on est des joueurs très différents. Lui est capable de coups incroyables. Des contre-rechas qui peuvent traverser tout le terrain. Moi, je suis moins spectaculaire. Je suis plus dans la régularité. Sur les balles que je reçois, j’essaie d’en remettre au moins 90% dans le tamis ou au-dessus. C’est comme cela qu’on me caractérise".

Deux styles bien différents donc mais qui profitent pleinement aux Canaris. Des Canaris qui sont déjà favoris à leur propre succession. "On ajoute Dimitri Dupont dans l’effectif. On va avoir un sacré trio de frappeurs. On doit encore avoir une réunion la semaine prochaine avec le comité. Mais quand on est à Thieulain, l’objectif peut se résumer en deux mots: tout gagner ! Chaque lutte, chaque tournoi… À nous de mettre tous les ingrédients pour y arriver car la concurrence sera rude".

Et quand on demande à Nicolas Becq s’il préfère un nouveau titre ou un second Gant d’Or, la réponse fuse: "Le titre bien sûr ! Ce sera toujours ma priorité. De mon côté, je veux continuer à apporter ma pierre à l’édifice en jouant du mieux possible. Si cela me permet d’avoir une 2e récompense individuelle, tant mieux. Mais l’équipe passe avant. J’ai déjà commencé à m’entraîner pour la saison prochaine. Je vais jouer comme je sais le faire. Ce Gant ne me met aucune pression. Au contraire, il me pousse à donner encore plus. Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers ".