Le Pays Vert s’impose sur un score arsenal

C’est marqué pas de chance pour Leleux ! Le médian athois se blesse après une minute et demi au cours de son premier duel. Touché à la pommette et souffrant d’une commotion, il a dû quitter le terrain pour se rendre ensuite à l’hôpital. Son remplaçant n’a pas connu un dimanche plus heureux. Au bout de 20 minutes, Herbecq doit lui aussi sortir du jeu, victime d’un coup direct.

Entre ces deux faits de match, les Géants athois ont réussi à exploiter une phase arrêtée avec un centre de Hospied pour la tête de Dubois. Avec leur courte avance, ils ont tout le loisir de gérer la rencontre d’autant qu’en face, Monceau est panne d’inspiration. Hormis sur une tentative de Lambert, repoussée par Zimine à la reprise, la défense visiteuse n’est pas vraiment mise en difficulté. Il faut attendre la fin de match pour voir de réelles occasions en faveur des Moncellois avec Dehont, sans réussite.

À la 88e, un coup franc rapidement joué par Samouti permet à Brabant de se présenter devant Zimine. Là encore, le gardien détourne l’envoi et assure la victoire du Pays Vert. "Je loue le travail de sape de mes joueurs, se réjouit son entraîneur David Bourlard. J’ai vu des offensifs se sacrifier pour venir défendre. Ce n’est qu’en se sacrifiant qu’on devient une équipe difficile à battre."

"Tout a manqué aujourd’hui: l’abnégation, l’envie, le génie même, regrette son homologue Michel Dufour. Sur l’état d’esprit, je n’ai rien à redire. En revanche, il y a eu trop de déchets pour espérer revenir au score."