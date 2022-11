Tournai était dans un fauteuil qui a bien failli devenir branlant !

Match piège pour les Sang et or à La Cabouse face à une équipe de Jodoigne coachée par son nouvel entraîneur Steve Dessart. Jérémy Descarpentries n’avait quasiment rien changé au onze vainqueur de Onhaye mis à part Brouckaert (adducteurs) remplacé par Thambwe au centre de la défense, encadré par Piéraert et Holuigue. Dassonville est aligné sur le flanc droit.

Jodoigne essaie de prendre en mains les rênes de la partie via Cassange Nzimbu mais Gianquinto et sa défense s’en sortent sans casse.

Par contre, Tournai fait mal sur sa première occasion: le coup franc de Calon trouve parfaitement Thambwe surgi de derrière pour battre Bronckart au quart d’heure.

Le départ est idéal et les Sang et or insistent via Dassonville, son second essai après une talonnade de Ze est dévié en corner ; sur celui-ci, le gardien jodoignois relâche le ballon mais personne n’est là pour reprendre côté tournaisien.

Le coup franc de Puttemans passe au-dessus, les Tournaisiens contrôlent à l’aise et mettent à profit les cinq dernières minutes pour tuer leur adversaire: une demi-volée de Destrain fait mouche à la 40e après un centre de Ze alors que Lekehal est la reprise du corner de Calon à la 45e. Du travail bien fait !

De l’art de se faire peur…

Dans un fauteuil, les Tournaisiens vont incompréhensiblement en scier les pieds en revenant sur la pelouse: Azzouzi est bien trop seul pour transformer un centre d’Olemans dès la 49e. Les ennuis visiteurs ne s’arrêtent pas là.

Déjà jauni pour avoir discuté une décision arbitrale, Destrain commet le tacle de trop et est renvoyé sous la douche à la 52e. Deux ballons d’Azzouzi font frissonner les défenseurs tournaisiens alors que Reuter tire au-dessus. Comme face à Onhaye, Tournai s’arrache pour garder l’avantage en défendant plutôt bien. Gianquinto sort vainqueur d’un face-à-face avec Cassandre Nzimbu à la dernière minute mais ne peut qu’imparfaitement bloquer le tir du même joueur sur une phase identique une minute plus tard. Les arrêts de jeu seront très longs pour les supporters tournaisiens…

Les Sang et Or adorent jouer à se faire peur. Supérieurs à Jodoigne avant la pause et nantis d’une avance de trois buts, ils ont passé une seconde partie de rencontre beaucoup moins confortable et ne le doivent qu’à eux-mêmes: "On s’est rendu le match facile en première période avec trois buts à la clé, se réjouissait Jérémy Descarpentries M ais plutôt que de revenir avec les mêmes intentions, on a commis des erreurs individuelles, on s’est retrouvé à dix ; bref, on s’est mis en difficulté tout seuls, ce genre de constat ne date pas d’aujourd’hui. Ça prouve qu’on doit encore progresser sur les aspects mentaux. C’est dommage de ne pas avoir confirmé notre excellente première mi-temps mais je préfère retenir le positif. Le job est fait, on a pris trois nouveaux points".

Malory Destrain résumait l’après-midi tournaisienne: un superbe but avant une stupide exclusion: "Il va me faire énormément de bien parce que je commençais à me mettre de la pression. Sur la première carte, je n’ai même pas le temps de dire au ref que la touche est pour nous, il me met la jaune en me disant que je n’ai pas à lui parler comme ça. Mais je n’avais rien dit ! Sur la seconde, je récupère le ballon et j’entends le juge de ligne dire: pied en avant ! L’arbitre vient et me dit qu’il doit me donner la jaune alors que c’était ma première intervention…"